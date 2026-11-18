El fiscal general de la República, Carlo Díaz, tomó una decisión para fortalecer la investigación por el asesinato del periodista Camilo Rodríguez: conformó un equipo especializado de fiscales que tendrá a su cargo la dirección del caso y del cual él mismo formará parte.

La decisión busca reforzar las labores de investigación y seguimiento del homicidio ocurrido el pasado lunes 16 de noviembre en San Miguel de Santo Domingo, Heredia.

El equipo estará integrado por fiscales de la Fiscalía de Crimen Organizado, de la Fiscalía General y de la Fiscalía de Heredia, además del propio jerarca del Ministerio Público.

Según informó la Fiscalía, la conformación de este grupo responde a la gravedad de los hechos y a la necesidad de que las diligencias se desarrollen con rigurosidad, diligencia y objetividad.

La intención es coordinar los recursos especializados del Ministerio Público, impulsar las acciones necesarias para esclarecer el crimen e identificar a todas las personas responsables.

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Camilo Rodríguez manejaba el pick up por la ruta 32, a la altura de San Miguel de Santo Domingo, Heredia cuando dos sicarios lo atacaron a balazos. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Fiscalía condena el asesinato

El Ministerio Público también expresó su rechazo al homicidio del comunicador y advirtió sobre las consecuencias de la violencia contra quienes ejercen el periodismo.

“El Ministerio Público expresa su más enérgico repudio ante los hechos de violencia que atentan contra la vida de las personas y, particularmente, ante aquellos que puedan constituir ataques contra quienes ejercen el periodismo”, indicaron.

Carlo Díaz, fiscal General de Costa Rica defendió el derecho de expresión que se ejerce con los medios de comunicación, en la imagen hay periodistas cubriendo el suceso de camilo Rodríguez. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Además, señalaron que los asesinatos de periodistas representan una amenaza para la libertad de expresión, el derecho de la ciudadanía a estar informada y los principios de una sociedad democrática.

“La violencia no puede convertirse en un mecanismo para silenciar voces ni limitar el ejercicio de estos derechos,” agregó la Fiscalía.

El asesinato de Camilo Rodríguez, en San Miguel de Santo Domingo de Heredia es investigado por un equipo especializado del Poder Judicial. Foto: José Cordero (José Cordero/José Cordero)

La conformación de este equipo especializado se suma al compromiso que Carlo Díaz expresó durante una entrevista con CNN, en la que aseguró que el Ministerio Público destinaría recursos para resolver el homicidio y que confiaba en que este caso no sería la excepción.

Este miércoles, a partir de las 2 p. m., será despedido con una misa el comunicador Camilo Rodríguez en la catedral Nuestra Señora del Carmen, en Cartago, y luego será sepultado en el cementerio general de esta provincia.