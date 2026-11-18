“Fuimos como almas gemelas”. Con esas palabras, Sara Chaverri recordó la estrecha relación que tenía con su hijo, el periodista Camilo Rodríguez, y describió los años de angustia que enfrentaron juntos antes de que él fuera asesinado a balazos.

Durante la vela de Camilo, doña Sara agradeció la presencia de los medios de comunicación y aseguró que para ella era importante que estuvieran presentes, pues considera que el periodismo fue una parte fundamental de la vida de Camilo.

“Muchísimas gracias a la prensa, de verdad. Mi hijo es prensa, sigue siendo prensa. Amó la prensa, amó el periodismo. Y ahora yo dije: ‘Abran las puertas a la prensa, porque es parte de Camilo’”, expresó Chaverri durante la vela.

La madre del periodista aseguró que ambos comenzaron a enfrentar un periodo de dolor hace cinco años, durante el cual compartieron angustias, noches sin dormir, lágrimas y dificultades económicas.

“Fuimos como almas gemelas, viví este dolor día y noche, pasamos angustias, dolores, desvelos, lágrimas, necesidades, ¿por qué no decirlo? Necesidades. Él se quedó sin trabajo. Le quitaron los trabajos por la denuncia falsa que puso la madre de sus hijos”, manifestó.

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Sara Chaverri (pelo platinado), mamá de Camilo Rodríguez, recibió muestras de solidaridad durante la vela de su hijo. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La fe como fortaleza

En medio de la tristeza por la pérdida de su hijo, Sara aseguró que su fortaleza proviene de Dios y recordó una frase que Camilo le decía cuando atravesaban momentos difíciles.

“Él me decía: ‘Mamá, somos cuatro, Jesús, María, usted y yo’. Le pido a la Virgen que me abrace, que me dé mucha fortaleza, porque yo sé que él me va a hacer mucha falta”, expresó la mamá.

El sacerdote de la iglesia de Orosi, Jorge Eddy Solórzano, le dio el pésame y la bendición a la mamá de Camilo. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

También destacó que Camilo fue un gran hijo desde pequeño y una persona muy entregada a su familia.

La mamá del comunicador aprovechó ese momento para enviar un mensaje a sus nietos.

“Fue una persona entregada, que se identificó totalmente con sus padres, con sus hermanos, en su hogar y con su hija (dijo el nombre de la hija mayor del periodista), que quedó sin padre, como quedaron sin padre (dijo los nombres de sus otros tres hijos). Aprovecho esto para decirles a estos niños que los amo y que Camilo les dejó el legado más grande, que es el amor de él por ellos”, concluyó.

Mientras hablaba, doña Sara recibía muestras de cariño de las personas que llegaron a la funeraria La Última Joya, en Cartago, para acompañar a la familia y despedir al periodista.

En redes sociales circuló un video en el que ella y Camilo estaban bailando mientras celebraban el cumpleaños de su papá. en ese momento el periodista llevaba puesto un chaleco antibalas.

El funeral de Camilo Rodríguez está programado para este miércoles 18 de noviembre, a las 2 p. m., en Cartago.