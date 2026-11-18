El asesinato del periodista Camilo Rodríguez provocó una reacción de Estados Unidos, que condenó el crimen y pidió que las autoridades costarricenses realicen una investigación exhaustiva para que los responsables enfrenten la justicia.

El pronunciamiento fue compartido por medio de la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica, que además reafirmó el respaldo de ese país a la libertad de prensa y de expresión.

Las autoridades ya investigan la muerte de Camilo Rodríguez. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Estados Unidos reafirma su apoyo a la libertad de prensa y de expresión, pilares fundamentales de la democracia que comparten nuestras naciones. Confiamos en que las autoridades costarricenses realizarán una investigación exhaustiva para que los responsables respondan ante la justicia”, indicaron.

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Las autoridades levantaron varias evidencias en el escenario del crimen. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

El asesinato de Camilo Rodríguez

El periodista fue asesinado a balazos cuando viajaba en un vehículo tipo pick-up por San Miguel de Santo Domingo, en Heredia, sobre la ruta 32.

El crimen generó conmoción dentro y fuera de Costa Rica, mientras las autoridades judiciales mantienen la investigación para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables.

Casquillos quedaron en el sitio, al menos 10. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

La noche de este martes 17 de noviembre, el cuerpo del comunicador es velado en la funeraria La Última Joya, en Cartago, donde numerosas personas han llegado para darle el último adiós.