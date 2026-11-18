Camilo Rodríguez fue un muchacho de 13 años que disfrutaba de la lectura, conversaba con sus compañeros y tenía una curiosidad que no pasaba inadvertida en el aula.

Así lo recuerda Sandra Castro, quien tuvo el privilegio de ser su profesora de Español cuando él estudiaba en el colegio de su pueblo.

La noticia del asesinato del periodista la llenó de tristeza y la llevó a viajar en el tiempo para reencontrarse con los recuerdos de aquel estudiante que conoció hace tantos años.

“Antes de ser profesional, figura pública o referente para otros, fue un niño, un estudiante, un hijo, un hermano. Alguien que tuvo sueños, inquietudes, ilusiones y deseos de comerse el mundo”, expresó Castro.

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Camilo Rodríguez, dejó grandes recuerdos desde que era un niño.

La docente guarda en su memoria a un jovencito conversador, lector, muy inteligente y, sobre todo, un caballerito.

“Era un jovencito conversador, lector, muy inteligente y, sobre todo, un caballerito. No me sorprendía su educación ni sus buenos modales. Venía de una familia en la que esos valores parecían formar parte de la vida cotidiana. Su mamá, una dama; su papá, todo un señor, un caballero. Sus dos hermanos menores también eran niños educados y respetuosos”, recordó.

Para Sandra, había algo que distinguía a Camilo de otros estudiantes de su edad. Cuando tenía apenas 13 años, mostraba un interés genuino por la poesía, el cuento y la novela, algo que no era frecuente entre los muchachos de aquella época.

Disfrutaba de las letras y de la lectura, una característica que su profesora todavía recuerda con especial cariño.

Las pertenencias que siempre llevaba Camilo Rodríguez. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Un recuerdo que permanece

Aunque la noticia de su muerte ha estado marcada por su trayectoria profesional y por la violencia con la que le arrebataron la vida, para Sandra Castro el recuerdo más fuerte sigue siendo el de aquel estudiante que tuvo frente a ella en el aula.

“La noticia nos habla de un periodista, de su trayectoria profesional y de las circunstancias violentas, ruines y criminales que le quitaron la vida. Pero mi memoria regresa al estudiante de 13 años. Al muchacho que conversaba, que leía, que disfrutaba de las letras y que, sin saberlo, estaba dejando una huella en quienes compartíamos con él aquellos días de colegio”, manifestó.

Camilo Rodríguez fue asesinado en San Miguel de Santo Domingo de Heredia. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

La profesora reflexionó sobre todo lo que queda detrás de una muerte violenta, más allá de las noticias y de las circunstancias en las que ocurrió.

“Cada persona que muere violentamente deja mucho más que una ausencia. Deja preguntas, proyectos inconclusos, conversaciones que ya no podrán repetirse y recuerdos que, de pronto, adquieren un significado distinto. Porque detrás de cada vida truncada hay una historia que comenzó mucho antes de que el mundo conociera su nombre”, sostuvo.

Sandra concluyó con una imagen que conserva intacta en su memoria: la de Camilo sentado en el aula, con su inteligencia despierta, su curiosidad y aquella educación que lo distinguía.

“Y pienso que, aunque los años hayan pasado y la vida lo haya llevado por otros caminos, para mí siempre habrá una parte de él que permanecerá en aquel muchacho de 13 años que tuve el privilegio de enseñar”, concluyó.