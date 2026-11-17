“Lo había perdido todo, había perdido la casa, la familia, los hijos, la esposa, todo. Eso decía él”.

Con esas palabras, Andrés Rodríguez, hermano del periodista Camilo Rodríguez, recordó una de las frases que, según contó, su hermano repetía y que podría ayudar a entender por qué decía que ya no tenía miedo.

La declaración la dio en medio del profundo dolor que vive la familia tras el asesinato de Camilo, ocurrido el lunes 16 de noviembre, cuando viajaba en su vehículo por la ruta 32.

Andrés Rodríguez esperaba el cuerpo de su hermano mayor Camilo Rodríguez este martes (Cortesía/Cortesía)

Andrés explicó que su hermano era una persona excéntrica, fuera de lo común y que, a su manera de ver, estaba convencido de que nada malo le iba a pasar.

LEA MÁS: ¿Carlo Díaz abrirá causa contra Rodrigo Chaves por sus declaraciones sobre Camilo Rodríguez? Esto reveló el fiscal

Al ser consultado sobre por qué Camilo habría rechazado la protección que le ofrecía el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Andrés reconoció que no podía explicar con certeza esa decisión.

Sin embargo, compartió lo que recordaba de las conversaciones con su hermano y la forma en que él describía su propia vida.

“Ya había perdido el miedo”, comentó Andrés.

El hermano del periodista no afirmó que esa fuera la razón concreta por la que rechazó la protección policial, pero relacionó esa postura con las pérdidas personales que Camilo decía haber enfrentado.

La muerte del comunicador deja a sus familiares y allegados con muchas preguntas sobre lo que ocurrió y sobre las amenazas que, según personas cercanas, había recibido.

09/11/2017 Fotos: camilo rodríguez fotos para el topo

Levantamiento del cuerpo del periodista y escritor Camilo Rodríguez Chaverri, quien fue asesinado la tarde del 16 de noviembre de 2026, en Santo Domingo de Heredia dentro de su carro. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Mientras las autoridades avanzan con la investigación para esclarecer el crimen y determinar quiénes participaron, su familia intenta asimilar una pérdida que, para Andrés, también refleja el dolor de un hombre que sentía que había perdido mucho en su vida.

Andrés está recogiendo el cuerpo de su hermano que será llevado a Cartago para velarlo en la funeraria La Última Joya y la misa en la iglesia El Carmen.

LEA MÁS: Camilo Rodríguez: la cronología de un crimen