Carlo Díaz asegura que van a investigar con todo asesinato de Camilo Rodríguez (Alonso Tenorio/Atenorio)

Unas declaraciones dadas días atrás por Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda, se hicieron virales tras el homicidio de Camilo Rodríguez

El periodista fue uno de los principales críticos del ahora expresidente, por lo que, tras el homicidio, empezaron a circular unas declaraciones que dio Chaves sobre Rodríguez el 30 de setiembre de este año.

“¿Quién le puede creer a un hombre que ha hecho las cosas que Camilo Rodríguez ha hecho y ha dicho? Ya eso para mí está muerto, es más, se lo digo así, para mí eso nunca estuvo vivo. Hasta para mentir se ocupa ser inteligente”, dijo el expresidente.

La Teja consultó directamente al fiscal general, Carlo Díaz, sobre esta situación y si eventualmente dichas declaraciones podrían ser parte de la investigación que se lleva por el crimen del comunicador.

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“Nosotros vamos a investigar todos los posibles medios que se usaron para darle muerte a don Camilo, pero de momento, específicamente en cuanto a esa declaración del ministro Chaves no consideramos abrir una causa en específico”, destacó.

El fiscal general también indicó que ya cuentan con varias líneas de investigación relacionadas con los temas que el comunicador denunciaba en sus redes sociales, como el narcotráfico o situaciones relacionadas con la política, pero fue claro al decir que aún no hay nada concreto sobre el móvil de este crimen.

“Nosotros vamos a investigar las circunstancias, cualquier posible móvil, perso sobre esas declaraciones específicas (de Chaves) no consideramos abrir una investigación”.

El homicidio de Camilo Rodríguez ocurrió este lunes pasadas las 3:30 p. m. en San Miguel se Santo Domingo de Heredia, sobre la ruta 32, en sentido de Limón hacia San José.

Rodríguez, quien viajaba en un pick-up rojo, fue interceptado por dos sicarios en motocicleta, los cuales le dispararon en múltiples ocasiones aprovechando que Camilo se encontraba detenido en una presa.

En las últimas horas trascendió que los sicarios habrían robado la moto que usaron en el crimen el pasado 2 de noviembre en Alajuela, pues dicho vehículo cuenta con una denuncia de robo en la fecha mencionada.

16/11/2026 Sobre la ruta 32 Muerte de Camilo Rodríguez. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)