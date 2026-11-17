La noticia sobre el atroz homicidio del periodista Camilo Rodríguez impactó a todo el país. Sin embargo, uno de los más sorprendidos fue don Calixto Montero, pues él fue la última persona que conversó con el comunicador antes de que ocurriera el crimen.

Para don Calixto, quien es vecino de Guápiles, la muerte de Camilo significó un golpe muy duro, pues lo consideraba un gran amigo, dado que lo conocía desde que era tan solo un niño.

Montero asegura que él fue la última persona con la que habló el periodista, pues este lunes, Rodríguez se detuvo un momento para intercambiar unas palabras con él frente al hospital de Guápiles, donde don Calixto se dedica a vender pan y tamal asado.

Calixto Montero amigo de Camilo Rodríguez (Adrian /Cortesía)

Poco más de una hora y media después de ese encuentro ocurrió el ataque de los sicarios.

“Ayer, aparentemente él iba saliendo de la calle del Convoy, donde viven los papás, que queda de ahí del hospital a donde yo estaba, 300 metros al este y 200 metros al norte, y en ese momento que iba pasando al frente del hospital, donde yo estaba vendiendo la repostería, Camilo quedó al puro frente y me saludó: ‘¡Montero, ¿Cómo le ha ido?’, y estuvimos conversando unas pocas palabras.

“Yo le dije que siempre lo veía en Facebook a cada rato en la lucha y todo eso, y me dijo: ‘Sí, sí, hay que seguir en la lucha, Monterito. Pura vida’ y ya siguió su camino”.

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Amigo de Camilo Rodríguez revela cómo se enteró de que lo habían asesinado

Noticia fue como un baldazo

Don Calixto no le dió mucha mente al encuentro con Camilo, simplemente se sentía contento de haber visto a su viejo amigo. Poco después de eso se fue al minisúper de su hermano, ubicado en el centro de Guápiles, dónde recibió una noticia que lo dejó helado.

“Cómo a la hora y media fui al supermercado Los Ángeles, de mi hermano, a dejar una repostería y mi sobrina llegó y me dijo: ‘Tío, tío, ¿Se dió cuenta de lo que le sucedió a Camilo?’ Y yo le dije que cómo, si acababamos de estar hablando ahí, si apenas hace una hora y un poquitito que estábamos conversando y todo eso. Entonces me enseñó el carro y yo lo pasé al grupo de mis hijas y ellas me dijeron que era cierto (que lo habían matado), que ya había salido en las noticias”, contó.

Don Calixto no podía creer lo que estaba viendo, porque una hora y media antes ese hombre que ahora estaba postrado sin vida dentro del pick up rojo estuvo conversando amenamente con él.

Camilo fue asesinado en la Ruta 32. (Alonso tenorio/Alonso Tenorio)

“Le voy a ser bien honesto, he estado bien nervioso, porque era un amigo de muchos años que se crío aquí con nosotros en Guápiles, era amigo de mis hijos y mis hijas y muy querido aquí en todo Guápiles”.

Homicidio no lo sorprendió

Si bien el homicidio de Camilo fue un golpe muy duro para don Calixto por el poco tiempo que había pasado tras la conversación que tuvieron, el señor fue claro al decir que lamentablemente no le sorprendió la atroz forma en la que la vida del periodista llegó a su fin.

Mientras reflexionaba sobre la trágica muerte de su amigo, don Calixto contó que la noche le hizo una petición muy especial a Dios.

El último amigo que habló con Camilo Rodríguez cuenta qué le dijo antes de morir

Montero dijo que antes de dormir le pidió a Dios que le revelara en sueños el lugar donde estaban escondidos los asesinos de Camilo, para que al momento de despertar él pudiera dar esa información a las autoridades. Aunque esa petición no se cumplió, don Calixto no pierde la fe de que Dios intervenga para que se haga justicia por lo que le hicieron a su querido amigo.

El homicidio de Camilo Rodríguez ocurrió este lunes pasadas las 3:30 p.m. en San Miguel de Santo Domingo de Heredia, sobre la ruta 32, en sentido de Limón hacia San José.

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Camilo Rodriguez

El pick up rojo en el que viajaba el comunicador fue interceptado por dos sicarios en motocicleta, quienes le dispararon en múltiples ocasiones y posteriormente se dieron a la fuga.

Este martes una fuente cercana al caso confirmó que la motocicleta usada por los asesinos presentaba una denuncia por robo en Alajuela desde el pasado 2 de noviembre.

Por su parte, el fiscal general Carlo Díaz indicó que mantienen varias líneas de investigación relacionadas con todas la denuncias que Rodríguez hacia en redes sociales, relacionadas con temas como narcotráfico y corrupción.