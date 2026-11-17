El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore con la investigación del asesinato del periodista Camilo Rodríguez y ayude a identificar a los dos hombres que viajaban en una motocicleta y que lo interceptaron para dispararle.

Una cámara captó el momento en que dos sicarios asesinaron al periodista Camilo Rodríguez (Captura de pantalla/Foto: captura de pantalla)

Vladimir Muñoz, subdirector del OIJ, explicó que las autoridades necesitan información no solo sobre los sospechosos que aparecen en las imágenes difundidas después del crimen, sino también sobre otras personas que pudieron participar en la planificación y ejecución del homicidio.

El OIJ busca a los sospechosos. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Los investigadores buscan datos que permitan reconocer la motocicleta utilizada por los atacantes, así como las características de sus ocupantes y los movimientos que realizaron antes y después de interceptar la camioneta roja en la que viajaba Rodríguez.

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Pero las pesquisas van más allá de identificar a los dos hombres que dispararon.

Muñoz explicó que el OIJ sospecha que pudo haber otras personas involucradas,

Camilo fue asesinado a 6 kilómetros de su casa (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Por esa razón, cualquier información relacionada con posibles vehículos o motocicletas que hayan acompañado a los sospechosos, así como personas que pudieran conocer los motivos del crimen, podría resultar importante para avanzar en el caso.

El subdirector insistió en que también necesitan conocer quiénes pudieron estar detrás de la planificación del asesinato y cuáles fueron las razones que llevaron a ejecutar el ataque.

¿Cómo brindar información?

Las personas que hayan observado algún movimiento sospechoso, reconozcan a los hombres que aparecen en los videos o tengan información sobre el homicidio pueden comunicarse con el Centro de Información Confidencial del OIJ al 800-8000-645