El periodista Fernando López del Rincón, de CNN, comprometió en la televisión internacional al fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, al pedirle que Costa Rica no se convierta, como México y otros países de la región, en un país en el que maten a periodistas y los casos queden impunes.

La noche de este martes 17 de noviembre, Díaz conversó con el periodista Fernando López del Rincón, quien le recordó la enorme responsabilidad que tiene el Ministerio Público ante un caso que ha generado conmoción dentro y fuera de Costa Rica.

“La realidad aquí fiscal es que tiene usted un gran paquete en las manos, el Ministerio Público tiene hoy un gran paquete, la impunidad en los asesinatos de periodistas engrosa el 90 y tantos por ciento. Es algo inaceptable. Tiene usted y el Ministerio Público la gran oportunidad de demostrar que no habrá impunidad, que no se va a convertir Costa Rica en lo que ha sido México y otros países de la región en donde asesinan a periodistas y no hay consecuencias, no hay culpables”, le dijo López del Rincón.

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Ante ese planteamiento, Díaz aseguró que comprende la responsabilidad que tiene la Fiscalía y afirmó que cuenta con el respaldo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para esclarecer el homicidio.

“Sí, señor, entiendo perfectamente el compromiso que significa para el Ministerio Público de Costa Rica investigar este hecho delictivo. Nosotros funcionamos con una policía técnica que investiga de nuestro lado que es el Organismo de Investigación Judicial y también puedo hablar por ellos, sé el compromiso que ellos tienen para investigar este caso”, respondió el fiscal.

El fiscal general Carlo Díaz enfrentó un fuerte señalamiento durante una entrevista con CNN por el asesinato del periodista. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

El reto es llegar a quienes ordenaron el crimen

Durante la entrevista, Carlo Díaz explicó que uno de los principales desafíos de la investigación será identificar a los autores intelectuales del asesinato; es decir, a las personas que habrían contratado a los sicarios para ejecutar el ataque.

“Hemos destinado prácticamente un equipo para la investigación de este caso que incluye crimen organizado, una fiscal de la Fiscalía General, el equipo de trabajo se desplazó al lugar de los hechos y yo casi que podría decir que lo vamos a resolver este caso. Casos similares de narcotráfico con sicariato los hemos resuelto y creo que esta no va a ser la excepción”, manifestó Díaz.

Camilo fue asesinado la tarde del lunes 16 de noviembre sobre la ruta 32 a la altura de San Miguel de Santo Domingo, Heredia.