El pastor Rodrigo Arce, padre de los dos hermanos que fallecieron la madrugada de este sábado en un horrible accidente de tránsito en avenida Segunda, San José, usó sus redes sociales para despedirse de sus amados hijos.

Este domingo, Arce utilizó su perfil de Facebook para publicar una fotografía de sus dos hijos: José Andrés Arce Brenes, de 27 años, y su hermano Sebastián Arce Brenes, de 25, la cual acompañó con el siguiente mensaje:

“Los amo hijos, siempre estarán en mi corazón. Le doy gracias a Dios por sus vidas”.

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El pastor Rodrigo Arce despidió a sus hijos con un sentido mensaje. (Facebook/El pastor Rodrigo Arce despidió a sus hijos con un sentido mensaje.)

Además, en esa misma publicación escribió dos versículos bíblicos relacionados con el consuelo que recibe de Dios y la promesa de la vida eterna para sus dos hijos.

“Salmo 34:18: ‘Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón; y salva a los contritos de espíritu’.

“Jesús dijo en Juan 11:25: ‘Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá’. ¡Amén!”.

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El trágico accidente que apagó las vidas de los jóvenes hermanos, quienes eran oriundos de Cebadilla de Turrúcares, ocurrió la madrugada de este sábado en avenida Segunda, frente al edificio de Caja de Ande, en San José.

El pastor Rodrigo Arce despidió a sus hijos con un sentido mensaje. (Facebook/El pastor Rodrigo Arce despidió a sus hijos con un sentido mensaje.)

Según la versión preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el carro en el que viajaban los hermanos chocó contra otro vehículo que circulaba en el mismo sentido.

Tras la colisión, el automóvil de los jóvenes impactó contra un poste. Los jóvenes murieron en el sitio.

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Un tercer hombre que viajaba con ellos sobrevivió y fue trasladado a un centro médico en San José. No ha trascendido la identidad ni el parentesco del sobreviviente.

Al conductor del otro vehículo involucrado le realizaron una prueba de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo.