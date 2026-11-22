Dayana Marín Zúñiga, conocida como la Dama de Hierro, se ganó un lugar en el mundo de los motores en Costa Rica.

A punta de valentía, pasión y talento, abrió camino en un deporte que durante mucho tiempo fue considerado solo para hombres. Sin embargo, un accidente lejos de las pistas y del barro terminó con la vida de esta joven de 31 años.

Vecina de Paracito de Santo Domingo de Heredia, Dayana, falleció luego de caer de un guindo en el sector conocido como El Cañón del Atardecer, en Liberia, Guanacaste.

La fatalidad ocurrió el pasado domingo 15 de noviembre, cuando disfrutaba de un paseo junto con sus dos hermanos, su papá y otros amigos de la familia.

Su mamá, Ana Isabel Zúñiga, todavía tiene muy presente el último momento que compartió con su hija. Fue precisamente cuando Dayana se preparaba para salir de viaje con sus seres queridos.

“El viernes (13 de noviembre) le estuve ayudando a preparar lo del viaje, a montar los carros y la moto. Ella estaba ahí agarrando lingas, todo lo que se requería para ir y ese día me despedí de ella. Le di un abrazo y le dije: ‘mi amor, que Dios me la acompañe, disfrute mucho’, y se me fue”, recordó la mamá.

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En medio del dolor por la pérdida de su única hija, Ana Isabel destacó la personalidad de Dayana y esa determinación que la caracterizó desde pequeña.

“Mi chiquita siempre fue una chiquita ejemplar, con un corazón noble, valiente, inspiradora de metas, que lo que ella decía: ‘voy a hacerlo’, lo lograba. O sea, fue supervaliente”, expresó.

Dayana Marín Zúñiga se dio a conocer como la Dama del Hierro en las competencias de 4x4. Foto: Cortesía.

La pasión por los motores comenzó cuando era una niña. Su mamá recordó que desde pequeña disfrutaba de los carros y que incluso tuvo uno eléctrico, de esos tipo Jeep, de Hot Wheels, con el que comenzó a alimentar ese gusto por manejar.

Con los años, esa afición se convirtió en una carrera deportiva. Dayana estudió mecánica automotriz en el Colegio Vocacional Monseñor Sanabria y en 2017 hizo historia al convertirse en la primera mujer en competir como piloto en el Desafío 4x4 de Costa Rica, en la categoría de ocho cilindros.

Fue entonces cuando comenzó a ganarse el apodo de la Dama de Hierro, con el que llegó a ser reconocida entre los aficionados a los motores.

Pero sus sueños no se quedaban en las competencias. También estudiaba Ingeniería de Alimentos, ayudaba en el negocio familiar, una empresa de embutidos y disfrutaba de convertirse en inspiración para las niñas que se le acercaban durante los desafíos en el barro.

Su hermano Ronny Marín también conversó con La Teja y recordó que el paseo en Guanacaste había sido uno de los momentos en que vio más feliz a Dayana.

Según relató, la familia regresaba el lunes cuando ocurrió el accidente. Dayana se bajó de su vehículo y se acercó mucho al barranco.

“Ella se bajó del carro de ella, se orilló mucho al barranco, se resbaló y la gente no se dio cuenta. Hasta el rato que mi papá preguntó, ahí fue donde nos percatamos que se había caído”, recordó Ronny.

El hermano comentó que durante el paseo, su hermana disfrutó de andar en moto, de manejar y de compartir con los amigos y familiares.

“Este fue el paseo quizás más feliz que ella tuvo, lo decía, anduvo en moto, en carro, disfrutó con todos los amigos”, afirmó.

Dayana Marín, la Dama del Hierro, abrió camino para las mujeres en un deporte de hombres. Foto: Cortesía 4x4 del Trópico. (Jose Rosales)

Una mujer que dejó huella en los 4x4

Dayana no solo se convirtió en pionera por abrirse un espacio como piloto en una disciplina dominada por hombres, sino que también dejó resultados importantes en las competencias nacionales.

Durante sus participaciones, utilizó el número 21 y uno de sus vehículos más recordados fue un Jeep CJ5, con el que consiguió una importante victoria en el Campeonato Nacional Desafío 4x4 en 2023.

En redes sociales recuerdan con mucho cariño a Dayana Marín Zúñiga por las competencias de 4x4. Foto: Cortesía.

En 2024 volvió a demostrar su competitividad al alcanzar el quinto lugar tanto en abril como en diciembre.

Un año después recibió el reconocimiento como Mejor Copilota del Campeonato Nacional de Trial 4x4.

En 2026 estaba especialmente ilusionada con los nuevos retos, pues había cambiado de vehículo y competía con un Toyota Land Cruiser. Con este alcanzó el segundo lugar de la categoría femenina en el Rainforest Challenge Costa Rica.

La Dama de Hierro fue velada y despedida por sus seres queridos este martes 17 de noviembre.