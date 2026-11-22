Don Douglas Fernández ya había criado a tres hijos cuando la vida le puso por delante un desafío que jamás imaginó: convertirse nuevamente en papá.

El femicidio de su amada hija, Andrea Fernández, ocurrido en 2018, dejó a su nieta, Luciana, sin sus padres cuando apenas tenía nueve meses.

Ante esa tragedia, él y su esposa asumieron la crianza de la pequeña. Hoy, el orgulloso abuelo asegura que ha construido con ella el vínculo más fuerte de su vida.

“Es increíble, porque a pesar de que yo tuve tres hijos, este lazo de padre lo he vivido más fuerte con Luciana, la he disfrutado mucho. Para nosotros, más que una obligación, ella ha sido una bendición que nos ha ayudado a seguir adelante en nuestras vidas”, dijo.

La pequeña, quien actualmente tiene 9 años, se convirtió en una verdadera luz para su familia y la ha ayudado a seguir adelante, pese al dolor que aún carga por la muerte de Andrea, quien falleció a manos de su propio esposo, Marvin Brenes Oviedo.

El nombre de Brenes volvió a sonar recientemente en redes sociales y distintos medios, luego de que se diera a conocer que él formaba parte del grupo de reos que serían trasladados al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO).

Dicha noticia generó tranquilidad en la familia de don Douglas. Él aseguró que Brenes está pagando por todo lo que hizo.

Andrea soñaba con convertirse en periodista.

“A pesar del dolor y todo, uno siempre está pendiente de lo que es la justicia y de que las cárceles no sean hoteles cinco estrellas, que los asesinos estos sepan las consecuencias de sus actos y que ya no tendrán tantas facilidades como antes”.

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Muerte no fue accidental

La tragedia que golpeó a esta familia ocurrió el 29 de marzo del 2018, cuando Andrea, de 20 años, falleció en el Hospital San Vicente de Paúl.

La joven, quien soñaba con convertirse en periodista, había sido trasladada al centro médico luego de que Oviedo les dijo a sus familiares que había sufrido una caída en el baño de la casa donde vivían, en San Isidro de Heredia.

Sin embargo, no fue una caída accidental lo que cobró la vida de la joven, pues, tras amplios estudios ordenados por un patólogo, se descubrió que las lesiones que presentaba Andrea eran incompatibles con una caída; más bien, todo apuntaba a que Fernández murió por estrangulamiento.

Esa situación puso a Brenes como el principal sospechoso del crimen, sobre todo por los antecedentes de violencia doméstica que existían; por ejemplo, las agresiones que había sufrido Andrea en diciembre de 2017, situación que la llevó a solicitar medidas de protección.

Según el papá de Andrea, Brenes nunca mostró arrepentimiento. Foto: Alonso Tenorio.

Don Douglas recordó que, pese a ese hecho, la pareja volvió a estar junta poco después, principalmente porque Brenes presionó a Andrea para que dejara de lado el proceso legal.

“Ella siempre vivió en mi casa, aún ya estando casada; incluso tuvimos a ese asesino viviendo en la casa, porque no tenían para dónde irse. A los diez días que se fueron tras alquilar una casa pasó lo que pasó (el femicidio)”.

Fernández recordó que siempre estuvo en contra de esa relación, pero no pudo hacer mucho en ese momento.

“Yo estuve muy en contra de esa relación, pero era muy difícil, porque al ser ella mayor de edad, yo no tenía ya injerencia. Ella decidió irse con él y yo no podía detenerla; si la detenía me detenían a mí las autoridades”.

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Máxima condena

En un juicio realizado en enero de 2020, el Tribunal Penal de Heredia declaró a Brenes responsable de acabar con la vida de su propia esposa, con quien en ese momento tenía una bebita de 9 meses.

Los jueces encargados del debate indicaron que Brenes era responsable de los delitos de femicidio, tentativa de femicidio y maltrato agravado, por lo que fue condenado a 35 años, 14 años y un año de cárcel, respectivamente.

Brenes pasó de estar encerrado en La Reforma al CACCO. Foto cortesía Douglas Fernández. (Cortesía/Andrea Fernández, víctima de femicidio. Foto cortesía Douglas Fernández.)

La defensa de Oviedo presentó una apelación y a raíz de esta, el Tribunal de Apelación de Sentencia de San Ramón ordenó una revisión de la condena únicamente en cuanto a la cantidad de años impuesta. Al final, el tribunal ratificó la sentencia de 50 años de prisión, que es la pena máxima establecida por la ley.

Don Douglas sabía que ninguna condena le devolvería a su hija; sin embargo, agradeció que los jueces dictaran la pena máxima. Además, destacó la importancia de que su familia denunciara la golpiza que Andrea recibió en diciembre de 2017, pues esto permitió que la condena contra el asesino fuera mayor.

“Nosotros prácticamente tuvimos que llevar a mi hija convencida de poner esa denuncia en ese momento, porque ella no quería hacerlo. Por eso es que a este tipo le tocaron los 50 años, y no la máxima de femicidio que solo era de 35 años”.

Un reflejo de Andrea

La trágica muerte de Andrea marcó un antes y un después en su familia, principalmente en sus papás, quienes una vez más tuvieron que tomar el rol de padres, esta vez con su pequeña nieta Luciana de apenas 9 meses.

“El asesino este mató a la mamá de Luciana, la estranguló al frente de la niña. Nosotros le damos gracias a Dios de que la bebita quedó con vida y nos tocó pasar del rol de abuelitos al rol de papás”, dijo don Douglas.

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Luciana es la viva imagen de su mamá. Foto cortesía Douglas Fernández. (Cortesía/Andrea Fernández, víctima de femicidio. Foto cortesía Douglas Fernández.)

La pequeña Luciana terminó por convertirse en esa luz que tanto necesitaba su familia tras haber afrontado un momento de dolor, devolviéndoles la ilusión a sus abuelos.

“Luciana en este momento es la razón de vivir de nosotros, es nuestro propósito, nuestro motivo, nuestra alegría, por decirlo así”, agregó el orgulloso abuelo.

De cierta forma, la niña llegó a sanar un poco esa herida que quedó en don Douglas y su familia, pues en Luciana ven un reflejo de Andrea.

“Nada va a reponer a mi hija; sin embargo, ella tiene los gestos y cosas tan marcadas de la mamá, se parece tanto a su madre; de verdad, ver todo este tipo de cosas nos causa mucha alegría”.

Lamentablemente, Luciana no tuvo la oportunidad de conocer a su mamá; no obstante, en su familia se han encargado de hacerle saber cómo era Andrea y lo mucho que la amaba.

“Nosotros le contamos a Luciana que su mamá siempre la deseó. Desde niña ella traía ese sentimiento de querer ser madre y es increíble, porque es el mismo sentimiento que tiene Luciana. Con los muñecos juega de que son bebés, y es eso mismo que tenía la mamá, ella vive ese mismo sentimiento de querer ser madre.

“Luciana es una niña feliz, alegre, vivaz y muy inteligente”.

Sabe lo que pasó

Don Douglas junto a un retrato de su hija Andrea. Foto cortesía Douglas Fernández. (Cortesía/Andrea Fernández, víctima de femicidio. Foto cortesía Douglas Fernández.)

Don Douglas también reveló que su nieta sabe la verdad de lo que sucedió con su mamá y pese a ser una niña tan pequeña, ha mostrado una madurez que sorprende a muchos.

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“Los psicólogos nos recomendaron que ella tenía que saberlo. Por supuesto que hubo que tener mucho tacto para contarle, pero ella sabe la verdad, sabe que su padre biológico mató a su mamá”.

Afortunadamente, Luciana encontró su figura paterna en su abuelo, quien prácticamente se ha convertido en su verdadero papá. Lo mismo sucede con su abuelita, quien ahora asume el rol de mamá.

“Ella por supuesto lo sufrió, porque no es de hule, por decirlo así. Ella lo sufrió; sin embargo, me tiene muy presente como la figura de papá y a mi esposa como la mamá”.

Fernández también contó que su nieta no mantiene ningún tipo de contacto con la familia de su padre biológico, pues, según él, esta nunca mostró interés por acercarse a la niña.

Durante el juicio, varias amigas y allegadas de Andrea se manifestaron afuera de los tribunales de Heredia. (Alejandro Gamboa Madrigal/Alejandro Gamboa Madrigal)

“Se lo digo así, y lo defiendo donde sea, a la familia de él lo único que le importó fue la manera de ver cómo trataban de defenderlo. La niña nunca les ha importado”.

Denuncias nunca sobran

Don Douglas explicó que el trágico caso de su hija le hizo comprender el infierno que viven muchas mujeres en nuestro país que están atrapadas en un ciclo de violencia del que no logran salir.

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“Desgraciadamente, la mujer que cae en un círculo de violencia cuesta mucho que logre salir de ahí. Pero hay muchas herramientas, está el Inamu y otras instituciones; entonces lo que nosotros les decimos es que no duden en hacer la denuncia, cualquier denuncia, porque ninguna denuncia sobra. Las mujeres tienen que empoderarse, las familias tienen que empoderarse”.

En cuanto al caso de su hija, Fernández dijo sentirse contento con el hecho de que Brenes esté cumpliendo la condena en el CACCO, pues aseguró que era lo mínimo que se merecía, ya que él nunca mostró ni un ápice de arrepentimiento por lo que hizo.

“Nunca mostró empatía con las víctimas, que en ese caso éramos nosotros, los papás de Andrea”.