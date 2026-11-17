Un privado de libertad permanece en condición grave en un hospital luego de sufrir una brutal agresión dentro del Centro de Alta Contención y el Crimen Organizado (CACCO), en San Rafael de Alajuela.

El ataque ocurrió la mañana de este martes, 17 de noviembre, cuando tres reclusos presuntamente golpearon a otro hombre, de apellido Acevedo, en uno de los dormitorios del centro penitenciario.

El Ministerio de Justicia informó que el incidente fue reportado aproximadamente a las 11:37 a. m.

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Una agresión entre privados de libertad terminó con un hombre hospitalizado en condición grave. Foto: Ministerio de Justicia (Ministerio de Justicia/Ministerio de Justicia)

El privado de libertad fue trasladado de urgencia al Hospital San Rafael de Alajuela y, debido a la gravedad, al Hospital México.

Según detallaron las autoridades penitenciarias, Acevedo sufrió fracturas en el cráneo y sangrado intracraneal, por lo que su condición es grave y Acevedo permanece bajo seguimiento médico.

Tres sospechosos identificados

Las autoridades identificaron preliminarmente a tres privados de libertad como sospechosos de participar en la agresión.

Se trata de hombres de apellidos Méndez, Skinner y Casasola, quienes fueron separados del resto de la población penitenciaria y trasladados a celdas de aislamiento.

Uno de ellos, de apellido Méndez, figura como sospechoso en el proceso penal por el asesinato de Geiner Zamora, quien era subjefe de la delegación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Guápiles.