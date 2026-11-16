Michael Soto se apunta para ser director del OIJ: hay otros 19 interesados en el puesto

El actual director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto Rojas, figura entre las 20 personas que se inscribieron para participar en el concurso para elegir al próximo director o directora de la Policía Judicial.

El nombre de Soto aparece en la lista que el Departamento de Prensa y Comunicación del Poder Judicial remitió a los periodistas.

Michael Soto está entre los candidatos a director del OIJ. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

La lista incluye a 20 aspirantes, de los cuales 11 son funcionarios judiciales.

Entre ellos está Soto, quien actualmente se encuentra al frente de la institución de manera interina y ahora figura como uno de los aspirantes a ocupar la dirección del OIJ en propiedad.

El concurso corresponde al cargo de director general del Organismo de Investigación Judicial y se tramita bajo el número CN-0008-2026.

Servidores judiciales:

Omar José Brenes Campos. Juan Pablo Calvo Salas. Pablo César Elizondo Padilla. Katherin Rebeca García Montes. Brenda Isel García Marín. Paula Thais Méndez Espinoza. Luis Gustavo Nájera Picado. Johnny Alberto Rojas Fernández. Nils Gustavo Sánchez Jara. Exleine Sánchez Torres. Michael Mauricio Soto Rojas.

Personas externas:

Sharon Vanessa Amador Sánchez. Lurvin Addiel Anchía Fuentes. Alexa Arias Rodríguez. Kiriany Sachely Blanco Vargas. Neda Morales Palma. Marcela Ortiz Bonilla. Whitney Saireth Peraza Aguilar. Diego Armando Solano Azofeifa. Óscar Roberto Wong Carrión.

Entre los candidatos internos hay investigadores que tienen muchos años de trayectoria y han estado a cargo de distintas secciones. Entre los candidatos externos hay abogados y expertos en criminología; algunos de ellos ya se habían postulado.

LEA MÁS: Una familia completa desapareció y dejó una pregunta que sigue doliendo después de 12 años

La inscripción de los aspirantes es parte del proceso que deberá desarrollar el Poder Judicial para escoger al nuevo jerarca de la Policía Judicial.

Por ahora, la lista divulgada confirma quiénes se inscribieron, pero no significa que todas las personas hayan superado las etapas de evaluación ni que exista una fecha definida para la elección.

La designación del nuevo director estará en manos de la Corte Plena.