Un hombre apellidado Valverde Coto recibió una fuerte condena por acabar a balazos con cuatro personas, entre ellas un bebé de apenas 7 meses de edad.

Así lo dio a conocer el Ministerio Público, el cual informó que la Fiscalía Adjunta de San Ramón logró que el Tribunal Penal de la zona condenara a Valverde a 115 años de prisión.

Los jueces dictaron la sentencia luego de encontrar al hombre responsable de cometer cuatro delitos de homicidio calificado y una tentativa de homicidio.

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“La pena fue dictada por el Tribunal Penal de la zona y será readecuada a 50 años, que es el monto máximo, según la legislación costarricense”, aclaró la Fiscalía.

El bebé de 7 meses falleció poco después en un centro médico. (Cortesía/Cortesia)

Los hechos que dieron pie a esa fuerte condena ocurrieron el 7 de marzo del 2025 en la localidad de Los Jardines, en San Ramón, cuando los ofendidos se encontraban dentro de una vivienda.

“Según acreditó el Ministerio Público, el hombre llegó al sitio y empezó a disparar en contra de los ofendidos, ocasionándoles la muerte en el lugar a Sayth Casanova Oviedo y Yoselin Quesada Anchía.

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“Los ofendidos Keyna Guevara Anchía, Irma Badilla Sánchez y la persona menor de edad fueron trasladados de emergencia a un centro médico”.

De acuerdo con la prueba aportada en el juicio, producto de la actuación del imputado, Guevara y el recién nacido fallecieron, mientras que Badilla resultó con lesiones de gravedad.

Mientras la sentencia quede en firme, el hombre cumplirá prisión preventiva por seis meses.