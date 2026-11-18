El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer el motivo por el cual agentes judiciales allanaron, la mañana de este miércoles, dos empresas ubicadas en el sector de Llorente de Tibás.

De acuerdo con la información brindada por la Policía Judicial, el operativo fue dirigido por agentes de la Sección Especializada contra el Cibercrimen, quienes investigan un presunto delito de violación de datos personales.

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“De acuerdo con la investigación, que inició en setiembre, los agentes recibieron información por parte del Micitt donde les indicaba que, aparentemente, se encontraba un sitio web en el cual se estaba ofreciendo información de costarricenses que, en apariencia, podría ser de carácter privado”, detalló el OIJ.

A raíz de esta situación, la Policía Judicial, bajo dirección funcional del Ministerio Público, allanó las dos empresas.

Los allanamientos se realizaron la mañana de este miércoles. (Alonso Tenorio/Atenorio)

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Trascendió que una de las compañías bajo investigación aparentemente se dedica a ofrecer servicios de información crediticia, estudios de crédito y gestión de cobros. Además, cuenta con herramientas para verificar antecedentes laborales y comerciales.

“En los sitios allanados se realizó el decomiso de equipo electrónico y de información de importancia para la investigación”, agregó el OIJ.

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Las autoridades judiciales indicaron que en los allanamientos no se detuvo a ninguna persona, pues el fin de la intervención era el decomiso de pruebas de relevancia.

Además, el OIJ informó que todo el equipo electrónico decomisado será inspeccionado por especialistas.