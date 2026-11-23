Doña Evelyn Gómez, madre de Christopher Montes, el futbolista de 27 años asesinado en Sámara de Nicoya, en Guanacaste, reveló cuál habría sido el doloroso motivo por el que su hijo fue atacado a balazos por dos sicarios.

Montes, quien formaba parte del equipo Sámara Futplaya, fue asesinado la noche del sábado en esa misma localidad guanacasteca.

En ese mismo hecho resultaron heridos dos compañeros de equipo de Montes, de apellidos Calero, de 28 años, y Zúñiga, de 24, quienes fueron trasladados a un centro médico.

LEA MÁS: Balean a tres jugadores del equipo campeón de fútbol playa y uno de ellos pierde la vida

En entrevista con La Teja, doña Evelyn sostuvo que su hijo y sus dos compañeros fueron víctimas inocentes de ese atroz ataque, pues aseguró que los gatilleros iban por otra persona.

Christopher formaba parte del equipo que salió campeón este 2026. (Redes/Christopher formaba parte del equipo que salió campeón este 2026.)

“Más que todo fue porque él (Christopher) se parecía mucho a un muchacho al que andaban buscando. Ellos estaban sentados afuera de un chino (minisúper) tomándose unas cervezas, cuando dicen que pasaron dos sujetos en moto y causaron una balacera que se escuchó por todo el pueblo”, explicó la señora.

Doña Evelyn contó que Christopher se encontraba ahí pues alquilaba una casa cerca de ese lugar y se había reunido con sus compañeros tras un partido de fútbol, en el que Montes no participó.

LEA MÁS: Hombre salió un momento de fiesta y fue asesinado a balazos por dos sicarios

“Él no jugó ese día (sábado) para cuidarse, porque el domingo tenía otro partido con el equipo de Torito FC, que era una semifinal de un torneo que estaban jugando”.

Montes era un apasionado del fútbol. Foto Sámara Futplaya. (facebook/Montes formaba parte del equipo que salió campeón este año. Foto Sámara Futplaya.)

Corazón hecho pedazos

La noticia sobre la trágica muerte de su hijo le llegó casi de forma inmediata a doña Evelyn, quien quedó con el corazón hecho pedazos.

“Unos vecinos fueron los que me informaron a mí, porque los llamaron a ellos. Fue un golpe muy duro, no hay palabras para describirlo. Luego todos empezaron a subirlo a Facebook y así”.

LEA MÁS: Así despidió pastor a sus dos jóvenes hijos que murieron en horrible accidente en avenida Segunda

La señora les pide a las autoridades que hagan justicia por lo que le pasó a su hijo, pues aseguró que Christopher era un muchacho bueno y alejado de los problemas, que no merecía una muerte así.

“Los malos están en la calle haciendo daño y matando a los inocentes. Lo que queremos es que se haga justicia, para que no siga pasando esto, porque están matando a jóvenes inocentes”.