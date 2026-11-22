La tragedia golpeó al equipo Sámara Futplaya, actual campeón nacional de la Liga de Fútbol Playa, luego de que tres de sus jugadores quedaron en medio de un ataque a balazos que tuvo un desenlace fatal.

Esto se debió a que uno de los jugadores falleció a consecuencia del tiroteo, mientras que los otros dos resultaron heridos de gravedad y tuvieron que ser trasladados de emergencia a un centro médico.

La víctima mortal de este hecho fue Christopher Montes, de 27 años, quien falleció la noche de este sábado tras el ataque ocurrido a eso de las 9:20 p.m. en el sector de Sámara de Nicoya, Guanacaste.

La trágica muerte de Montes fue confirmada por el mismo equipo a través de un sentido mensaje que publicó en su página de Facebook.

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“Gracias amigo, no sé cómo agradecerte todo lo que nos diste: tu amistad, cariño, sonrisas, talento. Hay cosas que pasan que son injustas y no tenemos explicación alguna. Nos vemos amigo, Dios llene de mucha fortaleza a todos sus familiares y seres queridos. Descansa en paz, Chucky”.

Christopher falleció tra recibir varios disparos. Foto Sámara Futplaya. (facebook/Montes formaba parte del equipo que salió campeón este año. Foto Sámara Futplaya.)

La Asociación Deportiva Guanacasteca también se unió a ese mensaje lamentando la muerte del jugador.

“En la ADG expresamos nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de Christopher Montes, joven jugador de Sámara ADG Fútbol Playa de Primera División. Paz a sus restos, y mucha fortaleza a sus familiares y seres queridos en este difícil momento. Toda nuestra solidaridad”.

En cuanto a los otros dos futbolistas que resultaron heridos en el ataque, trascendió que sus apellidos son Calero, de 28 años, y Zúñiga, de 24, quienes también forman parte del equipo Sámara Futplaya.

Un joven apellidado Navas, quien sería amigo cercano de Zúñiga, hizo una publicación en Facebook indicando que afortunadamente el jugador está fuera de peligro. En cuanto a Calero, se desconoce su condición actual.

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“Gracias a todos por los mensajes, tanto para Elber como para mí. Elber está bien, se encuentra en el hospital en observación, fuera de peligro, con el dolor de haber perdido un amigo. Rogamos a Dios por la salud de Chandi y que todo esté bajo su control”.

Montes formaba parte del equipo que salió campeón este año. Foto Sámara Futplaya. (facebook/Montes formaba parte del equipo que salió campeón este año. Foto Sámara Futplaya.)

Balacera en parqueo de local

En cuanto al ataque, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer que este se dio cuando los tres jugadores se encontraban en el parqueo de un local comercial en Sámara.

“De acuerdo con el reporte preliminar, el ofendido se encontraba con otras personas en el parqueo de un local comercial cuando, en apariencia, dos sujetos en una motocicleta pasaron por el lugar y, por razones que se investigan, habrían disparado en múltiples ocasiones”, indicó la Policía Judicial.

Montes falleció en el lugar del ataque a consecuencia de múltiples disparos que recibió en la espalda, la pierna derecha y la pantorrilla izquierda.

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En cuanto a sus compañeros de equipo, Zúñiga fue alcanzado por disparos en la pierna izquierda y en uno de sus pómulos, mientras que Calero fue impactado en el pecho y el brazo izquierdo.

De momento, las autoridades no han determinado las circunstancias que mediaron en los hechos ni si, en efecto, el ataque iba dirigido hacia los jugadores.