Una hermosa zona turística de nuestro país se convirtió en escenario de un crimen a consecuencia de una aterradora balacera, la cual cobró la vida de un hombre y dejó a otros dos heridos de gravedad.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, los hechos ocurrieron a eso de las 9:20 p. m. de este sábado en el sector de Sámara, en Nicoya, Guanacaste.

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Los cuerpos de emergencia fueron alertados de un tiroteo en dicha zona, en el que varias personas fueron alcanzadas por disparos.

Por ese motivo, la Cruz Roja de la localidad despachó al sitio personal paramédico en tres ambulancias de soporte básico.

Uno de los hombres falleció de forma inmediata en la escena del ataque. Foto Archivo. (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

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“La Cruz Roja atendió a tres hombres adultos heridos por arma de fuego. Uno fue declarado sin signos vitales en el lugar, mientras que los otros dos fueron trasladados”, detalló la institución.

La Benemérita informó que ambos heridos fueron llevados al Hospital La Anexión, uno en condición crítica y otro en condición urgente.

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De momento, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no ha dado a conocer la identidad del ahora fallecido ni las circunstancias que habrían mediado en la mortal balacera.