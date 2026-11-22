Los invitados de una fiesta pasaron de la alegría al terror en cuestión de segundos, luego de que uno de los participantes de la actividad fuera asesinado a balazos.

Se trató de un hombre que, al salir de la casa donde se realizaba la celebración, fue atacado por dos sicarios. Los impactos de bala le provocaron heridas que poco después acabaron con su vida.

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Esa es la versión preliminar que maneja el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con relación al crimen ocurrido en Hatillo, San José, a eso de las 7:30 p.m. de este sábado.

En cuanto a la víctima, la Policía Judicial informó que se trató de un hombre apellidado Esquivel, de 30 años.

Esquivel falleció poco después de ser llevado a la clínica de Hatillo. Foto Archivo. (Foto: Raúl Cascante, corresponsal GN)

“Según el reporte preliminar, el ofendido se encontraba participando en una actividad y, en apariencia, en un determinado momento salió a la vía pública; fue entonces cuando dos sujetos que viajaban en una motocicleta pasaron por el lugar y, por razones que no son claras, le habrían disparado en varias ocasiones”, indicó el OIJ.

Esquivel sobrevivió inicialmente al ataque de los sicarios y fue llevado en un vehículo particular hasta la Clínica Solón Núñez, en Hatillo, donde fue declarado fallecido por el personal médico.

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De forma extraoficial trascendió que, en apariencia, la fiesta en la que participaba el ahora fallecido era un quinceaños, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades.

La Policía Judicial aún no ha determinado cuál habría sido el motivo detrás de este crimen.