Dos muchachos fueron detenidos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechosos de participar en un violento crimen ocurrido en medio de un intenso aguacero.

De acuerdo con la Policía Judicial, los dos jóvenes están ligados al homicidio de Aarón Jiménez Espinoza, de 30 años, quien fue ejecutado en el corredor de un apartamento en la zona de El Hoyón, camino a barrio 8 de Diciembre, en San Isidro de El General.

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En cuanto a los sospechosos, se trata de dos muchachos de apellidos Valerín y Cerdas, ambos de 24 años.

Estos fueron detenidos la mañana de este lunes por medio de tres allanamientos realizados en el sector de Sinaí de Pérez Zeledón, específicamente en los barrios Cooperativa y Providencia de Páramo.

Los sospechosos son dos muchachos de 24 años. Foto OIJ. (OIJ/Los sospechosos son dos muchachos de 24 años. Foto OIJ.)

“Los hechos con los que se vincula a estos hombres ocurrieron el pasado 23 de setiembre cuando, supuestamente, estos habrían participado en dar muerte a un hombre apellidado Jiménez, el cual se encontraba en el corredor de un apartamento, cuando fue abordado y ultimado en ese sector”, detalló el OIJ.

Por medio de diversas diligencias, los agentes lograron determinar la aparente participación de los jóvenes en este crimen.

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Además de detener a los sospechosos, los investigadores decomisaron aparatos electrónicos, armas de fuego, municiones y un vehículo.

El crimen, en apariencia, podría estar relacionado con un ajuste de cuentas.