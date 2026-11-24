La noche de este lunes 23 de noviembre terminó en dolor para una familia, luego de que un hombre fuera asesinado a balazos en Paquera, Puntarenas.

La emergencia fue reportada a las 10:57 p. m., cuando la Cruz Roja recibió la alerta por una persona herida con arma de fuego.

Al llegar al sitio, los cruzrojistas encontraron a un hombre adulto con múltiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.

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La violencia no da tregua en el país, otro homicidio en Puntarenas sigue elevando la cifra de asesinatos. Foto: Esteban Bermúdez (Esteban Bermudez/ebermudez)

“Se atiende a un hombre adulto con impactos por arma de fuego en el tórax, el abdomen, las piernas y los brazos, es abordado sin signos vitales”, indicaron en la benemérita.

De momento, las circunstancias que mediaron en esta agresión no han trascendido y se está a la espera de que las autoridades judiciales esclarezcan lo ocurrido.

Costa Rica contabilizaba 755 homicidios hasta este lunes 23 de noviembre, según el registro mencionado, estas muertes siguen aumentando los asesinatos en el país.