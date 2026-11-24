La organización narco desarticulada mediante el denominado Caso Norte tenía un negocio en dos direcciones: no solo enviaba droga desde Costa Rica hacia Nicaragua, sino que también traía ketamina desde ese país para comercializarla en territorio nacional.

Así lo confirmó Michael Soto, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quien explicó que las autoridades lograron descubrir esta otra actividad durante las investigaciones contra la estructura criminal.

“Dentro de las investigaciones también hemos logrado determinar que este grupo traía ketamina desde el sector de Nicaragua para ser comercializada acá en Costa Rica. Recordemos que la ketamina es un analgésico veterinario para animales que lamentablemente lo usan personas en nuestro país para drogarse”, explicó Soto.

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La investigación reveló que la banda tenía un negocio en ambas direcciones de la frontera. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El jerarca detalló que como parte de este caso se realizaron 24 allanamientos y se logró detener a 12 personas sospechosas de integrar la organización.

Entre los detenidos hay una funcionaria judicial que trabajaba en la Fiscalía de Los Chiles, Alajuela.

Vehículos de lujo y comercios bajo investigación

Otro de los aspectos que llamó la atención de las autoridades fue el estilo de vida que mantenían los presuntos cabecillas de la organización, quienes, según el OIJ, vivían de manera ostentosa gracias a las ganancias del tráfico internacional de drogas.

Durante los operativos se decomisaron entre ocho y diez vehículos de alta gama, los cuales estarían vinculados con una investigación por presunta legitimación de capitales.

“Los cabecillas vivían principalmente de una forma muy ostentosa por este tráfico internacional de drogas desde nuestro país hacia Nicaragua y viceversa en el caso de la ketamina”, manifestó el director del OIJ.

Las autoridades detuvieron a una funcionaria judicial de la Fiscalía de Los Chiles. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Soto explicó que cuando las organizaciones criminales comienzan a obtener importantes ganancias, buscan introducir ese dinero en actividades comerciales para darle apariencia de legalidad.

En este caso, las autoridades identificaron que en Los Chiles los sospechosos habrían adquirido comercios formales, propiedades y, especialmente, vehículos de alta gama.

La investigación del Caso Norte comenzó en el 2021 y permitió identificar una estructura que movilizaba droga desde la zona sur del país hasta la frontera norte, donde utilizaba personas conocidas como “mulas” para trasladar los cargamentos hacia Nicaragua.

Ahora, las autoridades también investigan el movimiento de ketamina en sentido contrario y las presuntas maniobras utilizadas por la organización para introducir las ganancias de sus actividades criminales en la economía formal.