Un grupo de gatilleros aprovechó la oscuridad de la madrugada de este martes para ingresar a una vivienda ubicada dentro de una finca, donde dejó a su paso una sangrienta escena.

Dentro de la mencionada casa, los sospechosos desataron una balacera que terminó cobrando la vida de un hombre.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que ese homicidio ocurrió a eso de la 1:30 a. m. de este martes en el sector de Reventazón de Siquirres, específicamente en el cuadrante de la Finca Carmen 3.

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En cuanto al ahora fallecido, la Policía Judicial lo identificó como un hombre apellidado Alfaro, de 32 años, quien murió a consecuencia de disparos que recibió en la cabeza y las extremidades.

El crimen ocurrió pasada la 1 a.m. de este martes en Siquirres. Foto Archivo.

“Varios sujetos, en apariencia, irrumpen en la propiedad e ingresan a una casa por la puerta principal en la cual había dos personas, pero hieren con arma de fuego únicamente al ofendido”, indicó el OIJ.

En cuanto a la otra persona que se encontraba en el sitio y cuya identidad no trascendió, según las autoridades, resultó ilesa pese a la balacera desatada por los gatilleros.

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Dentro de la vivienda, los agentes judiciales recolectaron varios indicios balísticos, los cuales serán examinados por expertos forenses.

El OIJ no dio a conocer si los sospechosos se llevaron algo de la vivienda, por lo que se presume que podría haberse tratado de un ajuste de cuentas.