A un mes exacto de la llegada de la Navidad, la familia de Dayanna Jiménez Vega recibió uno de los regalos que más había esperado: la joven ya salió de cuidados intensivos y comenzó a reconocer a sus seres queridos.

La clarinetista de 27 años fue víctima de una brutal agresión con un hacha mientras dormía el pasado 15 de noviembre en Santa Marta de Buenos Aires, en la zona sur del país.

Su mamá, Luz Vega, conversó con La Teja la mañana de este martes y contó emocionada que aunque Dayanna todavía no puede hablar, mueve sus ojos y reconoce a cada uno de los familiares que llegan a visitarla.

“Ella no habla porque le tienen una sonda por el ladito del cuellito; entonces no puede hablar. Pero el doctor nos dijo que no nos preocupemos porque, si Dios quiere, ella va a hablar. Ella sí está consciente, ella nos reconoce”, expresó la mamá.

Doña Luz también contó que su hija ha comenzado a interactuar con sus seres queridos. Incluso recordó un momento que llenó de alegría a la familia, cuando Dayanna estuvo jugando con los dedos en la cama mientras compartían con ella.

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Dayana Jiménez Vega, clarinista que lucha por la vida al ser apuñalada en la cabeza con un hacha, en Santa Marta de Buenos Aires, zona sur. Foto: Luz Vega para La Teja (Luz Vega para La Teja/Luz Vega para La Teja)

La mamá explicó que todavía deben esperar para conocer cómo será la evolución de la joven, pues su cerebro continúa muy inflamado.

“Hay que esperar la reacción de ella y todo porque todavía el cerebro está muy inflamado. Hace apenas 10 días de esa agresión que sufrió, más bien se está recuperando muy rápido”, manifestó con esperanza.

Su familia sigue aferrada a la esperanza

Desde que ocurrió la agresión, los seres queridos de Dayanna no han dejado de acompañarla y de mantenerse pendientes de cada avance en su recuperación.

Para doña Luz, saber que su hija está consciente y que puede reconocerlos representa una alegría enorme después de los días tan difíciles que han vivido.

La mamá aprovechó para agradecer a todas las personas que han estado pendientes de Dayanna y pedirles que continúen orando por ella.

Su mayor deseo es que la joven logre recuperarse y que esta terrible agresión no le deje ninguna secuela.

Dayanna fue víctima de una brutal agresión la madrugada del domingo 15 de noviembre cuando fue atacada con un hacha mientras dormía en su casa, en Santa Marta de Buenos Aires, en la zona sur del país.

El responsable de la agresión fue el esposo de Dayanna, un panameño de nombre René Castillo Núñez, quien se suicidó a 600 metros de la casa en la que vivían.