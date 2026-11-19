Una joven costarricense que hace unos años viajó hasta Panamá para casarse con un hombre que conoció por Facebook, hoy lucha por su vida en una cama de hospital, luego de sufrir una brutal agresión con un hacha, mientras dormía.

Se trata de Dayana Jiménez Vega, de 27 años, quien permanece internada en el Hospital Escalante Pradilla, en Pérez Zeledón, luego de ser atacada durante la madrugada del domingo 15 de noviembre en Santa Marta de Buenos Aires, en la zona sur.

El hombre señalado como responsable de la agresión es su esposo, un panameño identificado como René Castillo Núñez.

Luz Vega, mamá de Dayana, conversó con La Teja y contó cómo comenzó la relación entre su hija y el hombre con quien se casó en setiembre de 2021, en Colón, Panamá.

“Ellos se conocieron por Facebook, ella se iba a la frontera a veces con él y seguían hablando, hasta que llegó el momento que ella se fue para allá para a casarse, yo ni estuve en esa boda, se casaron en Colón, Panamá. Nunca estuve de acuerdo con esa boda”, recordó la mamá.

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Dayana Jiménez Vega, de 27 años, apuñalada con hacha en la cabeza por su esposo en Santa Marta, Buenos Aires, zona sur. Foto: Luz Vega para La Teja (Luz Vega para La Teja/Luz Vega para La Teja)

Después de casarse, Dayana le pidió a su esposo que vivieran en Costa Rica, por lo que ambos se instalaron en la casa de sus padres.

Durante estos años, Castillo trabajaba en la construcción cuando le salían oportunidades, mientras Dayana cuidaba a una bebé a la que quería como si fuera su propia hija.

Nuevo trabajo desató celos

Hace apenas 22 días, la joven comenzó a trabajar para una empresa telefónica, labor que la llevaba a desplazarse por diferentes lugares de la zona sur.

Ese nuevo empleo habría despertado celos en la pareja de Dayana, según la mamá, quien cree que esa situación habría desencadenado la terrible agresión.

“En este nuevo trabajo la mandaban para todos lados en la zona sur, eso fue lo que motivó los celos y por eso le causó esto a mi chiquita, de dejarla casi sin vida”, relató Luz.

Dayanna Jiménez está luchando por la vida en el hospital Escalante Pradilla en Pérez Zeledón. Foto: Archivo

La mamá aseguró que su hija y el hombre se habían separado en varias ocasiones, pero mantenían una relación marcada por las rupturas y las reconciliaciones.

“Ya se habían dejado varias veces, pero él la endulzaba y ella volvía a caer,” contó.

La madrugada del domingo, Luz escuchó varios quejidos y le pidió a su esposo que fuera a revisar qué ocurría.

Lo que encontró fue una escena que los dejó en shock: Dayana tenía un hacha en la cabeza.

“Mi esposo de la misma impresión de verle eso ahí, él se la quitó y la puso aquí en la sala”, relató la mamá al recordar los desesperantes momentos que vivieron.

Desde entonces, Dayana permanece hospitalizada y no ha reaccionado. Su familia espera con angustia que logre recuperarse de las graves heridas que sufrió en el ataque.

El esposo de Dayanna se suicidó a 600 metros de la casa de sus suegros, donde vivía con su esposa.