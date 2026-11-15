Mujer apuñalada en Buenos Aires habría sido atacada por alguien de confianza

La mujer que resultó puñalada en la cabeza la madrugada de este domingo en Buenos Aires, zona sur del país, habría sido víctima de una tentativa de femicidio.

Las autoridades judiciales confirmaron que, aparentemente, su pareja sentimental fue quien la atacó.

La víctima es de apellido Jiménez y la trasladaron al hospital Escalante Pradilla, en Pérez Zeledón, donde el personal médico informó al OIJ sobre su ingreso con heridas provocadas por un arma blanca.

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La agresión ocurrió dentro de una vivienda y dejó a la mujer de apellido Jiménez con heridas en la cabeza.Foto: Archivo GN

La agresión fue reportada a las 4:39 a. m. en Santa Marta de Brunca, en Buenos Aires.

Según la versión preliminar que maneja el OIJ, el sospechoso, después de atacarla, huyó de la vivienda.

Los agentes judiciales mantienen la investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y dar con el paradero del sospechoso.