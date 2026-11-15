Mujer fue una de las cuatro víctimas de una violenta noche de puñaladas en nuestro país

Cuatro personas resultaron apuñaladas en distintos hechos ocurridos entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo.

El hecho más reciente trascendió a las 4:39 a. m. de este domingo, cuando la Cruz Roja recibió la alerta por una mujer que había sido herida con un puñal en la cabeza, en Buenos Aires, zona sur del país.

Al llegar al sitio, los socorristas encontraron a la víctima con una lesión de gravedad, por lo que la trasladaron en condición crítica a la clínica de la localidad.

En San José también ocurrió otro hecho de agresión con puñal, el ofendido es un hombre de apellido Junez, de 26 años, quien se encuentra internado en el hospital San Juan de Dios.

De acuerdo con el OIJ, la víctima sufrió heridas en la cara y en los brazos.

Este reporte lo recibieron pasadas las 3 a. m. de este domingo, cuando la Cruz Roja lo trasladó desde avenida 16, calle 12 en San José centro, de momento no se tiene claro las circunstancias de esta agresión.

LEA MÁS: Hombre atropella a mujer este domingo, pero el que falleció fue él

Los ataques ocurrieron en diferentes comunidades y dejaron heridas de gravedad. Foto: Ilustrativa

Auxiliado con una lancha

Otro de los hechos se reportó a la 1:30 a. m. de este domingo, en San Francisco, en Tortuguero. La víctima fue un hombre de apellido Martínez, de 38 años, quien sufrió heridas de puñal en el pecho.

“Aparentemente este hombre llegó herido a la casa de un familiar a pedir ayuda y fue trasladado por parte de bomberos en lancha y posteriormente al hospital de Guápiles”, detallaron.

Los agentes judiciales de Guápiles investigan este último caso para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la agresión, determinar el móvil y ubicar a la persona o personas sospechosas.

Herido el sábado en la noche

El tercer hecho sucedió a las 9:15 p. m. del sábado en Ticabán, en La Rita de Pococí. En esa ocasión, un hombre de apellido Umaña, de 29 años, sufrió heridas de arma blanca en la espalda y el cuello.

“De acuerdo con la versión preliminar, se dio una riña entre el ofendido y otro sujeto, resultando en ese momento herida de arma blanca al ofendido y trasladado a un centro médico de la localidad”, indicaron las autoridades judiciales.

Por este caso, un hombre de apellido Solís, de 22 años, fue detenido como sospechoso.