Hombre atropella a mujer este domingo, pero el que falleció fue él

Los vecinos de Caldera, en Esparza de Puntarenas, comenzaron la mañana de este domingo 15 de noviembre con una triste escena, luego de que un atropello cobrara la vida de un hombre y dejara a una mujer luchando por su vida.
La emergencia fue reportada a la Cruz Roja a las 4:51 a. m., cuando una motocicleta atropelló a una mujer adulta en esta comunidad puntarenense.
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Al llegar al sitio, los socorristas encontraron a dos personas sobre la carretera. Se trataba de un hombre adulto que ya no presentaba signos vitales y una mujer que tenía múltiples traumas.
“La Cruz Roja atendió un incidente de tránsito en el que una motocicleta atropelló a una mujer adulta. En el sitio se atendió a dos personas: un hombre adulto que se encontraba sin signos de vida y una mujer adulta con múltiples traumas”, indicaron en la benemérita.
La sobreviviente fue trasladada en condición crítica al Hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas.