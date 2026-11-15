Dos carros de doble tracción chocan violentamente y el saldo del accidente fue fatal

Una familia enfrenta momentos de profundo dolor luego de que un accidente de tránsito cobrara la vida de una persona la noche de este sábado en Nicoya, Guanacaste.

La emergencia ocurrió a las 9:29 p. m. y fue atendida por la Cruz Roja, luego de que dos vehículos de doble tracción chocaran.

Al llegar al sitio, los socorristas encontraron a cuatro personas adultas que necesitaban valoración. Una de ellas ya no presentaba signos vitales, mientras que otra estaba en condición crítica y tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital La Anexión.

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Una persona perdió la vida y otra fue trasladada en condición crítica al Hospital La Anexión, de Nicoya. Foto: Con fines ilustrativos

“Se valoró a cuatro personas adultas: una sin signos de vida, una trasladada en condición crítica al Hospital La Anexión y dos que no aceptaron el traslado a un centro médico”, confirmaron en la benemérita.

De momento, la identidad de la persona fallecida no ha trascendido.