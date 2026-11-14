Bala perdida mató a reina de belleza en un bus de Desamparados y su papá nunca se desprendió de un recuerdo de ella

Un viaje en autobús, de regreso a casa, terminó convirtiéndose en una pesadilla para la familia de la reina de belleza Marcela Bermúdez Alpízar, de 19 años, al ser alcanzada por una bala que atravesó el marco de hierro de una de las ventanas del vehículo en el que viajaba.

La universitaria se dirigía hacia su casa en San Antonio de Desamparados, San José, cuando el proyectil impactó su cabeza y le provocó muerte cerebral.

La bala había salido de un arma de fuego calibre .357 Magnum que manipulaba un guarda de una tienda en el centro de Desamparados.

Marcela fue trasladada con vida al Hospital San Juan de Dios, en San José, pero tres días después falleció en la Unidad de Neurocirugía.

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Marcela Bermúdez Alpízar, de 19 años, recibió un balazo en la cabeza cuando viajaba en un bus por Desamparados, el 20 de julio del 2001, murió tres días después en el hospital San Juan de Dios. Foto: Archivo GN (Archivo GN/Archivo GN)

En 2026 se cumplieron 25 años de la tragedia que ocurrió cerca de las 9 a. m. del 20 de julio de 2001. En Expediente LT retomamos este hecho que marcó a Costa Rica.

Mario Bermúdez, papá de Marcela, conversó con La Teja y nos señaló cómo todavía encuentra la manera de mantener viva la memoria de su hija. Cada aniversario comparte en sus redes sociales una esquela en su recuerdo, porque, como él mismo dice, Marcela sigue presente en su corazón.

“Ella para mí no ha muerto, la llevo siempre en mi corazón, tengo fotos por todo lado de ella y de mis otras hijas también”, expresó don Mario.

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Marcela Bermúdez Alpízar viajaba en este autobús, iba de regreso para su casa. Foto: Archivo GN (Archivo GN/Archivo GN)

Una joven con muchos sueños

Marcela estudiaba Ingeniería Industrial y tenía una historia que la había llevado incluso a representar a Costa Rica en un certamen internacional de belleza.

En 1998, cuando tenía 15 años y cursaba décimo año en el Colegio Metodista, participó en Miss Teen Internacional. También viajó a Guatemala acompañada por sus papás y compitió con otras 17 jóvenes de distintos países, quedando entre las cuatro finalistas.

Su papá la recuerda como una muchacha simpática, agradable y con una facilidad especial para hacer amistades. Desde el kínder hasta quinto año estuvo en el mismo colegio, donde llegó a ser muy querida por sus compañeros.

“Ella tenía muchas amigas de colegio, porque estuvo desde el kínder hasta el quinto año en el Metodista; entonces la conocían mucho, y en la universidad, porque era de esas muchachas que son simpáticas, agradables y fácil hacen mucha amistad”, recordó.

El papá conserva videos de cuando Marcela era pequeña y reconoce que volver a verlos es una manera de reencontrarse con los momentos que compartieron.

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La bala entró por una de las ventanas y se alojó en la cabeza de Marcela Bermúdez Alpízar. Foto: Archivo GN (Archivo GN/Archivo GN)

La última vez que estuvieron juntos

La noche anterior a la tragedia, padre e hija se toparon por casualidad en una actividad social en La Sabana, en San José. Marcela incluso le pidió prestado el carro.

Habían quedado en que ella lo llamaría para coordinar la entrega del vehículo, pero esa llamada nunca llegó.

En lugar de escuchar a su hija, don Mario recibió la noticia de lo que había ocurrido mientras ella viajaba en autobús.

Con el paso del tiempo, el papá reconoce que llegó a sentirse culpable, pues pensaba que quizá debería haberla protegido todavía más, aunque siempre estuvo pendiente de sus hijas.

“Sentí que tenía que protegerla más, uno se hace muchas conjeturas, siempre fui muy pendiente de ellas. Cuando las llevaba a la playa, les decía que no se metieran muy adentro, que en la piscina había una que la tapaba; en fin, se me hace un nudo en la cabeza, uno quisiera que no fuera cierto, más que somos muy unidos y ella hace falta”, contó.

También reconoció que después de una pérdida así, es difícil dejar de buscar explicaciones y pensar en quién pudo haber evitado lo ocurrido.

“Uno trata también de encontrar culpables siempre, pero uno no puede culpar a Dios por eso; son cosas de la vida, que solo los seres humanos tenemos como responsabilidad”, manifestó.

Una ausencia que también se siente en los años que pasaron

Para don Mario, aceptar que Marcela ya no estaría físicamente con ellos fue un proceso muy difícil.

“Uno dura mucho en soltarse de eso, porque uno no cree que eso sea cierto. Tenía toda su vida por delante, con el tiempo uno tiene que aceptar las cosas”, expresó.

Con los años, ver cómo sus otras hijas y las amigas de Marcela crecieron, formaron sus familias y tuvieron hijos le provoca una mezcla de nostalgia y tristeza. No puede evitar imaginar cómo habría sido la vida de su hija.

“Es difícil ver a las hermanas que ella tanto cuidó y a las amigas que tuvo, que ahora ellas tengan sus hijos. Da mucha nostalgia, mucho sentimiento, imaginar que ella también podría estar disfrutando de esa etapa”, dijo.

Las autoridades decomisaron el arma de fuego que acabó con la vida de Marcela Bermúdez. Foto: Archivo GN (Archivo GN/Archivo GN)

Sin embargo, ha encontrado una manera de sobrellevar la ausencia y valorar el tiempo que pudo compartir con ella.

“Lo que me ha dado fortaleza es decir: ‘la tuve 19 años, hay padres que no tienen a sus hijos tanto, otros los tienen más, pero al fin y al cabo es una gran pérdida; sí, pero tuve la suerte de poderla tener 19 años cerca de mí’”, manifestó.

En la casa todavía hablan de Marcela cuando alguna situación les trae un recuerdo suyo.

“Sí, hablamos de ella cuando hay alguna actividad y alguno dice: ‘Marcela le gustaba esto, a Marcela le gustaba el arroz con pollo que hacía la abuela’ y cosas así, pero solo en ocasiones, porque obviamente, tiene que haber una aceptación de las cosas que no se pueden cambiar y recordar a veces es doloroso”, relató.

El bus se convitió en una escena de crimen y fue analizado por las autoridades judiciales. Foto: Archivo GN (Archivo GN/Archivo GN)

Un mechón de cabello entre los recuerdos

Entre las pertenencias que don Mario conserva de su hija hay objetos que tienen un significado muy especial. Guarda algunas de las cosas que ella escribió, tarjetas que le enviaban desde pequeñas y hasta una carta que Marcela le hizo y que mantiene enmarcada.

También conserva el vestido y los zapatos que ella utilizó en su baile de graduación.

Pero hay otro recuerdo que guarda con especial cariño: un poco del cabello de su hija.

Cuando Marcela murió, don Mario llamó a un amigo estilista y a la hermana de este para que la maquillaran. Mientras la peinaban, algunos cabellos quedaron en el cepillo y él decidió recogerlos.

“Cuando le iban pasando el cepillo, como a todas las mujeres se le cayó un poco de cabello y yo lo recogí para conservarlo”, recordó.

Esos pequeños objetos se convirtieron en parte de la memoria de una joven cuya vida terminó cuando apenas tenía 19 años.

Uno de los últimos recuerdos de don Mario Bermúdez y su hija Marcela juntos durante la graduación de colegio. Foto: Mario Bermúdez para La Teja (Mario Bermúdez para La Teja/Mario Bermúdez para La Teja)

El vestido de Marcela Bermúdez Alpízar es conservado como un tesoro para su papá Mario Bermúdez. Foto: Mario Bermúdez para La Teja (Mario Bermúdez para La Teja/Mario Bermúdez para La Teja)

El guarda fue condenado por homicidio culposo

La muerte de Marcela llegó a los tribunales. El 23 de abril del 2004, el Tribunal Penal de San José condenó al guarda de apellido Salazar a tres años de prisión por homicidio culposo.

Sin embargo, como no tenía antecedentes, recibió el beneficio de la ejecución condicional de la pena por cinco años, por lo que no tuvo que ir a prisión.

Durante el debate, según informó La Nación en su momento, Salazar manifestó que había salido a averiguar si había ocurrido algún problema, pero nadie le indicó lo que había sucedido, por lo que regresó a la casetilla. Agregó que no fue hasta que llegaron oficiales de la Fuerza Pública que se enteró de que una joven había resultado herida.

Al explicar la sentencia, la jueza Patricia Solano señaló que la pena representaba una llamada de atención para el acusado, pues no tenía permiso para portar armas ni la idoneidad para manipularlas.

La jueza explicó que no se le impuso una pena mayor porque Salazar había mostrado anuencia a someterse a la justicia y no tenía antecedentes policiales.

Al finalizar el debate, el condenado pidió perdón por lo ocurrido y aseguró que el sufrimiento por aquella situación permanecería siempre en su mente.

Para don Mario, sin embargo, los años no han borrado la ausencia. Una bala acabó con los sueños de su hija cuando regresaba a casa, pero no con el lugar que Marcela ocupa en su familia.

“Solo una vez me he soñado con ella, pero yo trato todos los días de acordarme de ella siempre”, expresó.