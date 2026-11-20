La lucha de Dayana Jiménez Vega por su vida mantiene en oración a familiares, amigos y compañeros de la agrupación musical a la que pertenece. La joven, reconocida clarinista de la zona sur, permanece hospitalizada luego de ser atacada con un hacha en la cabeza mientras dormía.

La Banda Independiente Arcángel Miguel (BIAM) de Pérez Zeledón también se unió a las muestras de solidaridad y publicó en sus redes sociales un mensaje en el que expresó que sus integrantes están unidos en oración por la vida de Dayana.

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Su mamá, Luz Vega, tiene un pedido especial para todas las personas que conocen a su hija y para quienes se han enterado de su historia como víctima de violencia doméstica: que oren por ella y pidan a Dios que pueda reaccionar.

“Que Dios haga su santa voluntad, esperando que me sane a mi chiquita, que me la devuelva como él me la dio. Si ella vive será la segunda vez que nace, que me la dé sana y salva como era antes del ataque, todos rezando y pidiéndole a Dios porque es el único que es misericordioso”, expresó doña Luz.

Dayana Jiménez Vega, clarinista que lucha por la vida al ser apuñalada en la cabeza con un hacha, en Santa Marta de Buenos Aires, zona sur. Foto: Luz Vega para La Teja (Luz Vega para La Teja/Luz Vega para La Teja)

En medio de la angustia por el estado de salud de su hija, la mamá también quiso agradecer a todas las personas que se han solidarizado con la familia y les han brindado ayuda para que los papás puedan mantenerse cerca de Dayana mientras permanece internada en el hospital Escalante Pradilla, en Pérez Zeledón.

Dayana sufrió el vil ataque la madrugada del pasado domingo 15 de noviembre, en Santa Marta de Buenos Aires, en la zona sur.

Ella estaba durmiendo cuando el esposo la atacó. El sujeto, identificado como René Castillo Núñez, se suicidó a 600 metros de la casa en la que vivían junto a sus suegros. La familia señala que él enloqueció al enterarse de que Dayanna tenía 22 días de trabajo y que quería surgir por el bien de la familia.

La pareja se conoció por Facebook, se casaron en 2021 en Colón, Panamá, de donde es oriundo René, y vivían en suelo tico.

La familia mantiene la esperanza de que la joven pueda reaccionar y recuperarse de las graves heridas que sufrió.