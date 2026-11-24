Un partido de fútbol cinco terminó convertido en una escena de terror. Un hombre armado, quien nunca se quitó el casco de motociclista, ingresó a la cancha, vio un rato la mejenga y persiguió a su víctima hasta dispararle frente a los demás jugadores.

Los momentos de tensión quedaron grabados en un video que muestra cómo el sospechoso llegó al lugar y observó el partido mientras seguía los movimientos de su objetivo.

Después, ingresó a la cancha y comenzó a perseguir al hombre, quien primero intentó cubrirse con otro mejenguero, luego intentó escapar, pero fue alcanzado por los disparos.

La víctima fue identificada con el apellido Mora, de 26 años, quien murió en el sitio producto de las heridas de bala.

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La balacera también dejó a otros tres hombres heridos. Se trata de sujetos de apellidos Cano, de 22 años; Díaz, de 29, y Guzmán, de 22 años.

El ataque ocurrió la noche del lunes 23 de noviembre en una cancha de fútbol cinco en calle Valverde, en Higuito de Desamparados.

Las imágenes muestran la violencia con la que actuó el sospechoso y el peligro al que quedaron expuestos los demás jugadores que se encontraban en el lugar.