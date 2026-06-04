¢65 millones en drogas: el hallazgo que golpeó a la banda Los Maruja en Cartago

Un total de ¢65 millones en drogas fue el hallazgo que permitió golpear a la banda conocida como Los Maruja, considerada por las autoridades como una de las organizaciones más violentas asentadas en Cartago.

El decomiso ocurrió durante un allanamiento realizado por agentes del OIJ en el sector de El Dique La Mora, sitio que las autoridades identifican como el principal centro de distribución y cocina de drogas del grupo criminal.

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Un total de ¢65 millones en drogas fue el hallazgo que permitió golpear a la banda conocida como Los Maruja. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Investigación comenzó por un caso de tortura

Michael Soto, director interino del OIJ, explicó que el operativo se realizó a raíz de una investigación por los delitos de privación de libertad, lesiones con arma de fuego y tortura contra un hombre.

“Se realizó este allanamiento donde se logró la detención de tres personas involucradas en los hechos, un hombre de apellido Garro, de 37 años, otro hombre de apellido Calvo, de 18 años, y una mujer de apellido Gómez, de 34 años”, manifestó Soto.

Las autoridades consideran a Los Maruja como el principal distribuidor de drogas en la zona y además uno de los grupos que más violencia genera en la provincia.

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OIJ asestó un golpe económico a una de las bandas más violentas de Cartago. Foto: Alonso Tenorio/Ilustrativa (Alonso Tenorio/Atenorio)

Armas y miles de dosis

Durante el operativo, los agentes decomisaron una pistola calibre 9 milímetros, un fusil AR-15 y un cargador para AK-47.

Además, encontraron importantes cantidades de droga en distintas presentaciones:

795 dosis de cocaína.

1.400 dosis de crack.

1.150 dosis de marihuana.

125 dosis de tusi.

También decomisaron 2.759 gramos de pasta base de crack, 964 gramos de cocaína, 1.358 gramos de marihuana y seis frascos de ketamina.

“Este grupo tiene la característica de utilizar colorante para la presentación del crack, colorante de diferentes colores, pero principalmente un tono azul o celeste”, explicó Soto.

Una cocina para preparar drogas

Las autoridades también ubicaron básculas, empaques para la distribución de las sustancias y una cocina utilizada para la preparación de drogas.

“Recordemos que el crack se prepara básicamente de la combinación entre cocaína y bicarbonato, pero requiere una preparación con cocina y aquí encontramos todos los implementos para realizar esa actividad. Esto es un insumo muy importante para las investigaciones que estamos desarrollando en la zona y para tratar de disminuir los índices de violencia en Cartago”, señaló Soto.

Según el director interino del OIJ, al realizar la valoración de las sustancias decomisadas se determinó que el valor de venta en las calles ronda los ¢65 millones, lo que representa un importante golpe económico para la organización criminal.