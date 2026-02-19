A 10 metros bajo tierra: dramático rescate de orero en Crucitas

Un hombre fue rescatado la madrugada de este jueves tras caer en un hueco de aproximadamente 10 metros de profundidad en Crucitas, en San Carlos, dentro de la zona minera ilegal.

Según Daniel Quirós, rescatista de la Cruz Roja, la alerta ingresó en horas de la madrugada, cuando se informó que el hombre había sufrido la caída en un área de difícil acceso.

LEA MÁS: Mamá de Nadia Peraza cuenta el día que vio la refrigeradora en la que estaban los restos de su hija antes de que se descubriera el crimen

Ante la emergencia, la Benemérita despachó dos ambulancias con cuatro socorristas, quienes trabajaron en coordinación con la Fuerza Pública para poder ingresar al sitio.

El hombre cayó en un hueco de 10 metros. Foto: Alonso Tenorio, archivo (Alonso Tenorio/Atenorio)

Según detalló Quirós, tras localizar al afectado, los estabilizaron en el lugar y posteriormente con la extracción hacia una zona segura, en una maniobra que requirió precisión debido a las condiciones del terreno.

LEA MÁS: “Ya no recuerda a su madre ni a su padre”: el desconsolador testimonio de la abuela que cuida a la hija de Nadia Peraza “Ya no recuerda a su madre ni a su padre”: el desconsolador testimonio de la abuela que cuida a la hija de Nadia Peraza

Cerca de las 6 a. m. fue trasladado en condición urgente hacia el Hospital San Carlos.

La emergencia se dio en Crucitas. Foto ilustrativa. (Foto: cortesía MSP/Foto: cortesía Ministerio de Seguridad)

Las autoridades no brindaron mayores detalles sobre las circunstancias en que ocurrió la caída; se desconoce la identidad del afectado.