A esposa de inocente asesinado en balacera le dio chance de despedirse: “Le dije que lo amaba”

Henry Obando recibió un disparo en la cabeza mientras le cortaban el pelo. Foto Facebook.

“Te amo mucho”, esas fueron las últimas palabras que Silvia García le dijo a su esposo, Henry Obando, de 39 años, antes de que este perdiera la vida a consecuencia de una balacera en la que no tenía nada que ver.

“Como soy enfermera llegué al hospital, pero él ya estaba sedado, solo lo pude acompañar. Yo le hablaba y a él se le ponía la piel de gallina, yo sabía que me escuchaba, pero no me pudo decir nada. Le dije que luchara, que nosotros (su familia) lo esperábamos y que lo amaba mucho”, contó García a La Teja.

Obando, quien se ganaba la vida como administrador de una distribuidora de alimentos, se convirtió en una víctima colateral de la ola de violencia que afecta a todo el país, pero en especial a la provincia de Limón, de donde él era vecino.

La muerte tomó por sorpresa a Henry la noche del pasado viernes 21 de abril, cuando precisamente le estaban cortando el cabello en una barbería ubicada en el centro de Batán, en el cantón de Matina.

“Él era cliente de ahí, el muchacho que le daba el servicio era su amigo. Mi esposo nunca iba los viernes, siempre iba los sábados en la mañana, no sé por qué fue ese día”, dijo García.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en ese momento llegaron dos hombres encapuchados a la barbería y empezaron a disparar a lo loco, hiriendo a Henry y al barbero que le estaba cortando el pelo, apellidado González y de 35 años.

“Al barbero lo impactaron varios disparos y uno de esos, al parecer, lo traspasó y le dio en la cabeza a mi esposo”, añadió Silvia.

Lo habrían confundido

Según García, la balacera que terminó por costarle la vida a su esposo se habría dado porque los dos gatilleros confundieron al barbero que le estaba cortando el pelo con el objetivo por el que los sicarios iban.

“Fue como que los muchachos que iban a hacer eso (la balacera) estaban buscando a otro, pero justamente dicen que esa persona salió minutos antes para ir a comprar algo, entonces no se encontraba en la barbería. El barbero que estaba dándole el servicio a mi esposo como que se parecía mucho al muchacho al que ellos buscaban”.

Los hechos ocurrieron en el centro de Batán. Foto El Bataneño Noticias y Más

Quince minutos antes de que ocurriera la fatal balacera, Silvia estuvo mensajeando con su esposo, incluso contó que este también tuvo la oportunidad de conversar unos minutos con su mamá, a quien le dijo que luego seguían hablando, pues ya le toca su turno en la barbería.

“Siempre dicen que no hay muerto malo, pero en el caso de mi esposo él era una gran persona y así lo recuerdan todos”. — Silvia García, esposa de Henry.

Pocos minutos después del tiroteo, García recibió la llamada más dura de su vida, pues le informaron que su esposo había resultado herido de gravedad. Ella se apresuró para ir al hospital y eso le permitió estar esos últimos instantes junto a él.

Silvia dice que hasta el día de hoy no se explica por qué Henry fue ese día a la barbería, si él siempre iba los sábados, de hecho iba junto al hijo de ambos luego de que lo pasaba a recoger a la catequesis.

Muy querido

Silvia recordó a su esposo como un hombre excepcional y muy humilde, que siempre pasaba pendiente de su familia y hacia hasta lo imposible para que nunca les faltara nada.

“Era una persona muy humilde y trabajadora, entrenado, era un excelente padre y un esposo increíble, así es como todos los recordaremos”, añadió.

García contó que desde la trágica muerte de su esposo su familia ha recibido todo tipo de ayudas y muestras de cariño, lo que demuestra que Henry era una persona muy querida.

“Es increíble la ayuda que hemos recibido hasta el día de hoy, eso demuestra como mi esposo se ganó el cariño de muchas personas.

“Yo agradezco de todo corazón las muestras de cariño de todas las personas que han estado con nosotros en estos momentos tan difíciles, de verdad que no tengo palabras ni c´mo agradecerles”.

En cuanto a los gatilleros que causaron la muerte de su esposo, García dijo que lo único que ella y sus seres queridos desean es que estos sean llevados ante la justicia por lo que hicieron.

“Lo que uno quiere es que los encuentren, no espero que se arrepientan, pero que al menos los detengan para que no le hagan esto mismo a otra familia”, finalizó.