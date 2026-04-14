A hombre que disparó frente a bar y mató a una persona, ya la vida le cobró ese cruel acto

Un momento de violencia frente a un bar terminó en tragedia y ahora tiene a un hombre tras las rejas por más de una década.

Un hombre de apellidos López Rojas fue sentenciado a 12 años de cárcel luego de que la Fiscalía Adjunta de Santa Cruz demostrara que asesinó a otro hombre a balazos en Carrillo de Guanacaste.

El hombre pasará 12 años en la cárcel. (Gabriela Téllez)

Los hechos ocurrieron el 12 de octubre del 2024, cuando el ahora condenado estaba frente a un bar, lugar al que llegó la víctima, identificada como Luis Diego Díaz Angulo.

En cuestión de minutos, la situación se salió de control.

Según se logró comprobar en juicio, López sacó un arma de fuego y disparó en dos ocasiones contra Díaz, impactándolo en el cuello.

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El hombre falleció en el sitio, sin que nada se pudiera hacer por salvarle la vida.

El Tribunal Penal dictó la condena este martes y, mientras la sentencia queda en firme, el responsable deberá permanecer en prisión preventiva.