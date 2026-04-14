Sucesos

“Que se entregue”: familia exige que conductor que huyó tras accidente mortal dé la cara

Un giro en “U” habría provocado el hecho; el principal responsable se dio a la fuga

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Francis Chaves de 46 años iba a trabajar cuando ocurrió la tragedia que apagó su vida en carretera; uno de los choferes que aparentemente causó su muerte, se presentó ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), pero el otro sigue prófugo.

La familia de Francis alza la voz en medio del dolor y exige que el conductor que huyó tras el accidente en el que ella perdió la vida se presente y responda por lo ocurrido.

LEA MÁS: Esposo de Tamara Centeno aceptó ser responsable de su femicidio y será condenado a 25 años de cárcel

Su hermano Hugo Chaves aseguró que ellos están haciendo todo lo posible para dar con esa persona para que enfrente la justicia por lo que ya han pedido los videos de seguridad de las empresas cercanas a Villa Bonita, en Alajuela.

Francis Chaves falleció cuando iba para el trabajo
Francis Chaves falleció cuando iba para el trabajo (Cortesía/Cortesía)

Francis viajaba la madrugada del miércoles 8 de abril en su motocicleta rumbo a su trabajo, cuando, según versiones preliminares, un vehículo realizó un giro en “U” lo que desencadenó el accidente al colisionarla. Tras esto, otro carro que venía detrás de ella la atropelló.

LEA MÁS: El Profe, supuesto narco que se salvó de la extradición, vuelve a estar en la mira de Estados Unidos

Este segundo conductor se fugó, pero luego se presentó rindió declaración ante las autoridades. Sin embargo, el primer vehículo involucrado escapó y no ha sido ubicado.

“Queremos que aparezca, que dé la cara. Mi hermana iba para su trabajo. El vehículo era de color blanco”, dijo el hermano.

LEA MÁS: Caso Furtivo: OIJ desmantela banda que brindaba “servicios” a grupos narco para sacar cargamentos de droga de país

El caso es investigado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), mientras la familia insiste en que quien huyó no puede quedar en el anonimato, ellos desean que le caiga todo el peso de la ley.

Si usted sabe algo del conductor en fuga o del carro puede llamar a la línea confidencial del OIJ 800-8000645.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Francis Chavesoijaccidenteconductor en fugavilla bonita
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.