“Que se entregue”: familia exige que conductor que huyó tras accidente mortal dé la cara

Francis Chaves de 46 años iba a trabajar cuando ocurrió la tragedia que apagó su vida en carretera; uno de los choferes que aparentemente causó su muerte, se presentó ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), pero el otro sigue prófugo.

La familia de Francis alza la voz en medio del dolor y exige que el conductor que huyó tras el accidente en el que ella perdió la vida se presente y responda por lo ocurrido.

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Su hermano Hugo Chaves aseguró que ellos están haciendo todo lo posible para dar con esa persona para que enfrente la justicia por lo que ya han pedido los videos de seguridad de las empresas cercanas a Villa Bonita, en Alajuela.

Francis Chaves falleció cuando iba para el trabajo (Cortesía/Cortesía)

Francis viajaba la madrugada del miércoles 8 de abril en su motocicleta rumbo a su trabajo, cuando, según versiones preliminares, un vehículo realizó un giro en “U” lo que desencadenó el accidente al colisionarla. Tras esto, otro carro que venía detrás de ella la atropelló.

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Este segundo conductor se fugó, pero luego se presentó rindió declaración ante las autoridades. Sin embargo, el primer vehículo involucrado escapó y no ha sido ubicado.

“Queremos que aparezca, que dé la cara. Mi hermana iba para su trabajo. El vehículo era de color blanco”, dijo el hermano.

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El caso es investigado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), mientras la familia insiste en que quien huyó no puede quedar en el anonimato, ellos desean que le caiga todo el peso de la ley.

Si usted sabe algo del conductor en fuga o del carro puede llamar a la línea confidencial del OIJ 800-8000645.