Esposo de Tamara Centeno aceptó ser responsable de su femicidio y será condenado a 25 años de cárcel

El caso por el atroz femicidio de Tamara Centeno Murillo, de 20 años, tuvo un final que tomó a muchos por sorpresa.

Esto debido a que su esposo, el estadounidense David John Moriondo, acusado del femicidio, decidió someterse a un procedimiento especial abreviado, con el cual aceptó los cargos y evitó ir a juicio.

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“La Unidad de Género de la Fiscalía de San Ramón confirmó que el imputado aceptó los cargos acusados en su contra y admitió ser responsable del femicidio de Tamara, por lo que se sometió a un procedimiento especial abreviado, con el cual el Juzgado Penal pactó una pena de 25 años de cárcel”, confirmó el Ministerio Público.

Tamara Centeno Murillo, tenía cuatro meses de embarazo cuando fue asesinada. (Foto tomada de redes sociales/Foto tomada de redes sociales)

La Fiscalía explicó que ahora le corresponde al Tribunal Penal homologar la resolución. Trascendió que Moriondo tomó esta decisión luego de llegar a un acuerdo con el Ministerio Público y la representación legal de la familia de Tamara.

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La investigación en contra de Moriondo inició el 23 de enero del 2025, luego de que la mamá de la ofendida interpusiera una denuncia por su desaparición.

“Tras dicha alerta, la Fiscalía ordenó la detención del imputado, mientras se realizaron una serie de diligencias. Como resultado de los operativos, el OIJ ubicó a la mujer sin vida y recabó prueba de interés, la cual cual fue incluida en la acusación del 25-000160-0068-PE”, indicó la Fiscalía.

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Mientras el tribunal certifica la condena contra Moriondo, este deberá permanecer en prisión preventiva.