PCD dirige allanamientos contra banda narco “Los Maruja” en Cartago

La Policía de Control de Drogas (PCD) le dio un importante golpe a una de las bandas narco más poderosas de Cartago, la cual estaría ligada al derramamiento de sangre que se ha dado en esa provincia en los últimos meses.

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El Ministerio de Seguridad Pública informó que la PCD, en coordinación con la Fiscalía de Narcotráfico, realizaron cinco allanamientos la mañana de este martes en el Dique La Mora y Dique Miraflores con el fin de intervenir varias ventas de droga de la banda conocida como “Los Maruja”.

“Durante el proceso ejecutado por la PCD se les ha decomisado cerca de 5.500 dosis de distintas drogas y más de un millón de colones”, destacó Seguridad.

Allanamientos en Cartago, este martes 14 de abril, para golpear a la estructura criminal más poderosa del centro de la provincia: Los Maruja. (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)

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En los operativos participan oficiales del Grupo Táctico G-TRES de la PCD, de la Unidad Especial de Intervención (UEI), la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC), la Policía Municipal de Cartago y la Fuerza Pública.

Las autoridades policiales han indicado que la ola de homicidios que se ha venido dando en Cartago tiene que ver con una guerra narco por territorios para venta de drogas.

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Según el OIJ, las bandas del Gordo Julio (quien ya fue detenido), Los Chacales y Los Gery se unieron para combatir contra Los Marujas, para despojarlos de sus territorios.