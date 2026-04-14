Sucesos

Tragedia en San José: hombre muere en terrible accidente al frente del Hospital de Niños

El motociclista habría quedado prensado entre un autobús y un vehículo liviano

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Por Silvia Coto

Un hombre falleció la noche de este lunes tras una colisión entre una motocicleta, un autobús y otro carro en las cercanías del Hospital Nacional de Niños, en San José.

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El motociclista murió prensado entre un carro y el bus
El motociclista murió prensado entre un carro y el bus (Cortesía/Cortesía)

Las autoridades informaron que el motociclista habría quedado prensado entre el autobús y un vehículo liviano que también se vio involucrado en el accidente.

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La Cruz Roja declaró al hombre fallecido en el sitio por las severas lesiones que sufrió.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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