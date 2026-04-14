Papá desaparece tras ir a cortarse el pelo: familia lo busca desesperadamente

La familia de Roberto Mora Zamora, de 35 años, un hombre vecino de Isla de Moravia, vive momentos de mucha angustia. Él está desaparecido desde la noche del jueves, cuando fue a cortarse el pelo.

Según relató su esposa, Salomé Gómez Vargas, Mora salió alrededor de las 7:00 p. m. de la casa. Sin embargo, a eso de las 10:00 p. m., su última ubicación conocida lo situaba en San Pedro, sin que desde entonces se tenga información clara sobre su paradero.

Roberto Mora Zamora está desaparecido en Moravia (Cortesía/Cortesía)

“Nosotros estuvimos hablando todo el tiempo, él hasta me mandó una foto cuando se estaba cortando el pelo, pero ya luego no supimos más. Su celular sale apagado”, dijo la angustiada esposa.

Doña Salomé, al ver que no lo encontraba, puso la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Además, este lunes recibió información de que un primo de Roberto aseguró haberlo visto durante la madrugada del viernes en el sector de Cristo Rey, donde aparentemente caminaba por la zona con rumbo a Barrio Cuba.

Pese a que el papá de Roberto y otros familiares viven en Cristo Rey, no llegó a la casa de ninguno. También fue observado conversando por algunos minutos y dirigiéndose, en apariencia, hacia Barrio Cuba.

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Mora, quien trabaja en un AMPM y es descrito como una persona responsable que nunca faltaba a sus labores, no volvió a presentarse a su trabajo, lo que aumentó la preocupación entre sus allegados.

“El celular está apagado y es la primera vez que algo así ocurre. Él jamás nos dejaría botados ni a su familia ni al trabajo. Él me abrazó antes de irse y sabía que estaba haciéndole comida”, dijo la esposa.

El hombre es padre de tres hijos, entre ellos una niña de 9 años. Sus familiares indicaron que han tratado de proteger a la menor de la situación, mientras que los otros dos hijos se encuentran muy afectados.

Mora tiene varios tatuajes: un águila en un brazo y un tigre; en el otro brazo tiene rosas y unos piecitos de bebé con el nombre “Danna”. En el cuello lleva tatuada la figura de una mujer payaso.

El día de su desaparición vestía un pantalón azul, camisa negra, jacket tipo beisbolista en colores negro y blanco, así como una gorra negra.

Él se desplazaba en una bicimoto que tampoco aparece.

La familia ya dio aviso a las autoridades y solicita la colaboración de la ciudadanía para brindar cualquier información que permita ubicarlo.

“Yo me fui hoy para Cristo Rey a buscarlo y pegar volantes, pero nadie me da razón. El OIJ lo anduvo buscando hoy por esa zona también”, dijo muy afligida.

Si usted sabe algo de don Roberto, puede llamar al 800-8000645 del OIJ. Esa línea es confidencial.