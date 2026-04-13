Macabra revelación en caso de niño que se creía que se había suicidado da un giro doloroso y cruel

Una macabra revelación hizo que el caso de un niño de 8 años, que según su padre supuestamente se había quitado la vida, diera un giro doloroso y cruel.

Esto se debe a que las autoridades finalmente comprobaron, de forma científica, por medio de la autopsia, que el menor no atentó contra su propia vida, sino que fue víctima de un atroz homicidio.

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Así lo confirmó el Ministerio Público ante una consulta hecha por La Teja, referente a este caso ocurrido el martes 15 de abril del 2025 en una casa ubicada en El Rosario de San Pablo de León Cortés.

“En respuesta a su solicitud, la Fiscalía Adjunta de la Niñez y Adolescencia informó que la causa se mantiene en investigación, por lo que no es posible dar mayor información al respecto.

“Sin embargo, el despacho confirmó que la autopsia arrojó que se trató de una muerte homicida y que los imputados cumplirán medidas cautelares durante todo el proceso. Es todo lo que se puede informar, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal”, indicó la Fiscalía.

Ambos padres fueron detenidos ocho días después de la muerte del niño. Foto OIJ. (OIJ/OIJ)

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Por este caso, ocho días después de la muerte del niño, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a los padres del menor, un hombre apellidado Ureña, de 72 años; y una mujer de apellido Granados, de 50 años.

Randall Zúñiga, quien en ese momento era el director del OIJ, explicó que Ureña fue detenido pues sospechaban que él acabó con la vida de su hijo y luego trató de fingir que se trató de un sucidio.

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“Se solicitó colaboración a Medicina Forense, se le dieron algunas pautas o lineamientos que se verificaron en el sitio y el caso se empezó a trabajar como un posible filicidio (cuando un padre mata a su hijo). El padre es quien figura como sospechoso de darle muerte, esto mediante asfixia mecánica, conocida popularmente como una ahorcadura”, detalló Zúñiga.

En aquel momento el Juzgado a cargo del caso ordenó medidas cautelares no privativas de libertad para ambos padres, indicando que aún no se contaba con el resultado de la autopsia que justificara otro tipo de medidas.