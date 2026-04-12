La sentimental despedida que le dieron a Junieysis Merlo en su tierra y que conmovió a dos países

Entre lágrimas, música y clamores de justicia, decenas de nicaragüenses despiden este domingo 12 de abril a Junieysis Adely Merlo Espinoza, la joven madre de 29 años que fue asesinada en Costa Rica, en un caso que ha conmocionado tanto a su país natal como a la nación costarricense.

Las cenizas de Junieysis fueron acompañadas por una emotiva caravana de vehículos —en su mayoría pick ups cargadas de familiares, amigos y vecinos— que recorrieron la comunidad de Buena Vista, en San Juan del Río Coco, una zona cercana a la frontera con Honduras.

Pasadas las 3 p. m., iban en una caravana por la comunidad en la que creció la joven antes de vivir en Costa Rica.

Además, la noche del sábado 11 de abril, una gran cantidad de personas también se hizo presente en la vela, donde los padres y hermanos de la joven recibieron el apoyo y la solidaridad de la comunidad.

Una canción tipo ranchera dedicada a Junieysis conmovió a los asistentes al relatar su vida, sus sueños y los últimos momentos antes de su trágica muerte, además de expresar el clamor de justicia.

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En la caravana participaron pobladores y autoridades municipales y policiales. (Tomada de El 19 Digital/La Nación)

Junieysis Merlo (cortesía)

“En tierras lejanas buscaba un futuro, Junieysis brillaba entre risas, nadie pensaba que le esperaba un destino tan frío”, señalaba parte de la letra.

“No fue justo lo que le hicieron, le arrebataron la vida, un hombre sin miedo ni alma, que caiga la justicia del cielo, porque el daño que hizo en la tierra no llega a su fin”, continuaba la emotiva canción.

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Funeral de Junieysis Adely Merlo Espinoza. Captura de video de Jorling Merlo (Captura de video de Jorling Merlo/Captura de video de Jorling Merlo)

Un caso que conmocionó a dos países

A Junieysis la asesinaron el 31 de marzo, sus allegados denunciaron la desaparición y luego de nueve días de desesperación, el OIJ confirmó el hallazgo de su cuerpo al décimo día; fue enterrada en el condominio Los Pericos, en Salitral de Santa Ana, en San José.

Funeral de Junieysis Adely Merlo Espinoza. Captura de video de Jorling Merlo (Captura de video de Jorling Merlo/Captura de video de Jorling Merlo)

El principal sospechoso del crimen es un costarricense de apellidos Ramírez Calvo, de 57 años, quien actualmente cumple un año de prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial en su contra.

En medio del duelo, otro aspecto que mantiene en vilo a la familia es la custodia de las gemelitas de cuatro años, hijas de la joven, situación que continúa en análisis por parte de las autoridades en Costa Rica. Además, Junieysis era madre de un niño mayor, lo que incrementa el impacto de su pérdida en el entorno familiar.