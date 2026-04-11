Papá de Junieysis Merlo habló con ella un día antes de ser asesinada y lo que le dijo levantó sospechas

La última vez que don Máximo Merlo escuchó la voz de su hija, Junieysis Merlo, de 29 años, fue un día antes de que esta muriera, al parecer, a manos de su expareja, un hombre apellidado Ramírez, de 57 años.

En esa última conversación entre padre e hija, Junieysis hizo un comentario que días después resonó en la cabeza de su papá, cuando ya ella se encontraba desaparecida.

En entrevista con el medio Viva Nicaragua-Canal 13, don Máximo contó que su hija lo llamó el pasado lunes santo (30 de abril) para conversar un rato.

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“Ella me llamó el lunes santo y me dijo que no iba a salir, porque estaba muy caliente y a las niñas les hacía malo el sol”, contó.

Junieysis Adely Merlo Espinoza (cortesía/Cortesía)

Tanto don Máximo como su esposa, doña Vilma Espinoza, sabían que para Junieysis no había nada más importante que sus gemelas de 4 años, por eso no les pareció nada raro que ella se preocupara de que estuvieran bien.

Esa preocupación que siempre mostró por sus hijas, y que se vio reflejada en esa frase dicha a su papá, resonó en la mente de don Máximo, cuando el sospechoso le dijo Junieysis se había ido para la playa con unas personas, dejando a sus hijas en casa, cosa que ella jamás haría.

“Él (Ramírez) me dijo que ella andaba haciendo unos tiktoks en la playa y cuando yo le pregunté con quién andaba me dijo que andaba sola. Le pregunté si conocía a las personas que andaban con ella y me dijo: ‘Ni yo, ni ella los conoce’, le dije que eso estaba muy raro”.

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El angustiado papá, al ver que su hija no aparecía, trató de contactarla a su celular, pero extrañamente ella no se lo llevó.

Don Máximo Merlo nunca creyó en la versión que le dio el sospechoso del femicidio de su hija. Foto Viva Nicaragua-Canal 13. (Facebook/Don Máximo Merlo nunca creyó en la versión que le dio el sospechoso del femicidio de su hija. Foto Viva Nicaragua-Canal 13.)

“¿El teléfono por qué no lo llevó?, le pregunté él y dijo que (ella) no lo iba a llevar, porque el teléfono era muy caro”.

Don Máximo conocía a su hija muy bien como para saber que algo muy extraño estaba pasando, por lo que decidió tomar cartas en el asunto pese a que se encontraba en Nicaragua.

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“Llamé a un sobrino de mi esposa allá (Costa Rica) y le dije: ‘Hijo, vaya repórtela a la Policía, porque ya hace cuatro días (que no sabían de ella) y yo no creo que ella deje a esas niñas botadas por cuatro días”.

El cuerpo de Junieysis fue encontrado el pasado jueves dentro de una fosa a escasos 500 metros de la casa en la que vivía con su expareja, en un lujoso condominio en Salitral de Santa Ana.

Ramírez fue detenido ese día y actualmente cumple un año de prisión preventiva mientras es investigado por el crimen.