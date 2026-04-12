Sucesos

Video conmovedor: un pueblo entero espera los restos de Junieysis Merlo en Nicaragua

Un video compartido por su prima refleja el ambiente de dolor y unión en su comunidad

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Por Hillary Chinchilla Marín

Un video compartido por Jorling Merlo, prima de Junieysis Merlo Espinoza, ha conmovido en redes sociales al mostrar cómo todo un pueblo se prepara para recibir sus restos.

Las imágenes evidencian el impacto que ha generado el caso en su comunidad de origen.

En la publicación, la familiar escribió: “Así se ve el panorama ahorita en la ciudad de Telpaneca esperando los restos de Junieysi Merlo Espinoza, todo un pueblo unido”.

El mensaje acompaña un video que rápidamente comenzó a circular en redes.

Junieysis Merlo
Junieysis Merlo (cortesía/Cortesía)

Un adiós lleno de dolor

En el clip se observa a decenas de personas reunidas en las calles, muchas con globos rosados y blancos, en señal de despedida.

La escena refleja el cariño hacia la joven y el dolor colectivo que vive la comunidad nicaragüense.

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Un caso que marcó a todos

El doloroso caso de Merlo, quien fue hallada sin vida en una fosa cerca de donde vivía con su expareja, quien ahora es el principal sospechoso de su asesinato, ha generado una ola de reacciones tanto en Costa Rica como en Nicaragua.

Prima de Junieysis muestra cómo todo un pueblo espera su llegada

Nota realizada con ayuda de IA

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Junieysis MerloNicaraguaPrimaVideo
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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