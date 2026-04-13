Accidentes en carretera dejan un motociclista muerto y cinco más heridos en las últimas horas

Las carreteras de nuestro país siguen siendo escenario de múltiples accidentes de tránsito, principalmente protagonizados por motociclistas.

Según la Cruz Roja, en las últimas horas, un motociclista perdió la vida y otros cinco más resultaron heridos de gravedad.

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El incidente mortal ocurrió a eso de las 6:58 p.m. en Cajón de Pérez Zeledón, lugar donde un muchacho de 21 años perdió la vida al chocar su moto contra un carro.

Minutos antes, a las 6:42 p.m., en Westfalia de Matama, Limón, un hombre de 30 años resultó herido de gravedad al chocar su moto contra un carro. El herido fue llevado en condición crítica al Hospital Tony Facio.

Todos los accidente ocurrieron la noche del domingo. imagen ilustrativa (Cortesía Cruz Roja/Cortesía Cruz Roja)

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A las 10:47 p.m. ocurrió otro accidente, esta vez en Las Delicias de Upala, cuando un carro y una moto chocaron entre sí. La Cruz Roja trasladó a dos heridos en condición crítica al Hospital de Upala.

En Salitral de Santa Ana, a las 11:17 p.m., se dio otro choque entre un carro y una moto, que dejó como saldo una persona en condición delicada, la cual fue llevada al hospital San Juan de Dios.

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El último accidente registrado por la Cruz Roja sucedió a las 11:43 p.m. en San Rafael Alajuela, cuando un hombre resultó herido de gravedad tras el choque entre un carro y una motocicleta. El herido fue trasladado al hospital San Rafael.