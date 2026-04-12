Video: Carro prende fuego en Alajuelita y dueño sufre quemaduras tratando de apagarlo

Un hombre resultó con quemaduras en sus piernas luego de que el vehículo al que le realizaba unos supuestos arreglos se incendiara repentinamente en Alajuelita, San José. El incidente, que pudo haber terminado en una tragedia mayor, quedó registrado en video.

De acuerdo con la información disponible, el afectado tenía la tapa del motor abierta y sobre el automóvil había colocado una pichinga conectada a una delgada manguera, cuyo contenido no ha sido identificado. En determinado momento, el motor del vehículo se prendió en llamas, alcanzando las piernas del hombre.

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Un hombre resultó con quemaduras en sus piernas luego de que el vehículo al que le realizaba unos supuestos arreglos se incendiara repentinamente en Alajuelita, San José. Foto: Waze CR (Waze CR/Waze CR)

A pesar de la situación, el afectado intentó controlar el fuego al tomar un paño, con el que trató de apagar las llamas del automóvil antes que las de su propio cuerpo, evidenciando la desesperación del momento.

Una mujer que se encontraba cerca del sitio corrió para alejarse y resguardarse, mientras que dos hombres reaccionaron rápidamente y se acercaron con extintores, logrando controlar el incendio y evitando que la emergencia pasara a mayores.

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Gracias a esta oportuna intervención, el fuego fue sofocado en pocos minutos, reduciendo el riesgo de que se propagara a otras personas o estructuras cercanas. Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre la identidad del herido ni sobre la gravedad exacta de sus lesiones.

Las autoridades recomiendan a la población extremar las medidas de seguridad al manipular sustancias inflamables o realizar reparaciones mecánicas, con el fin de prevenir accidentes similares.