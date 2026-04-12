El estremecedor relato de forense que encontró más de 15 agujas dentro de bebé que fue agredido hasta morir

Una vida prácticamente fugaz, marcada por el dolor y sin conocer lo que era el verdadero amor, así se podría describir la corta vida de un bebé de dos años que murió a manos de su padrastro, sin que su joven madre hiciera algo para evitar ese trágico final.

Una muerte como esta, especialmente tratándose de un bebé, es un hecho sumamente doloroso; sin embargo, este caso se vuelve aún más desgarrador al saber que el pequeño vivió durante varios días con más de 15 agujas incrustadas en su abdomen, las cuales le provocaban un intenso sufrimiento.

Al final, ese bebé terminó perdiendo la vida, pero ni siquiera fueron esas agujas las que provocaron su triste muerte, el chiquito falleció a consecuencia de una brutal agresión.

Ese desgarrador caso ocurrió en nuestro país hace poco más de 10 años y en su momento causó gran conmoción, pues nunca se había escuchado un hecho de tortura a un bebé como ese.

Pese a que han pasado tantos años, ese lamentable hecho sigue muy presente en la memoria de Maikel Vargas, médico forense y profesor catedrático de la UCR, pues fue él quien realizó la autopsia del bebé.

“Fue un caso muy triste, ahora que tengo una bebé de año y medio no me puedo imaginar cómo me habría afectado hacer ese tipo de autopsia en la actualidad, porque si en ese momento fue difícil ahora sería peor, por obviamente uno está más sensibilizado para ese tipo de cosas”, dijo Vargas.

LEA MÁS: Junieysis Merlo había solicitado medidas de protección contra su expareja, las cuales vencieron el mes pasado

Agujas similares a estas fueron encontradas dentro del cuerpo del pequeño. Foto Archivo. (Archivo/Caso de niño de 2 años que murió a manos de su padrastro en Los Chiles. Foto Archivo.)

Muerte de bebé destapó todo

Este desgarrador caso salió a la luz el lunes 2 de febrero del 2015, cuando una pareja nicaragüense que vivía en el cantón de Los Chiles, en Alajuela, le pidió a una vecina que llamara a una ambulancia, pues el bebé de 2 años que tenían se había puesto mal de salud.

Paramédicos de la Cruz Roja llegaron hasta la humilde casa de la pareja, que tenía cerca de dos meses de vivir ahí, y atendieron al chiquito, el cual fue trasladado de emergencia al Hospital de Los Chiles, donde minutos después los médicos lo declararon fallecido.

En aquel momento el padrastro del bebé, un hombre apellidado Icabalceta, de 41 años, y la madre del niño, una muchacha de 17 años, dijeron no saber qué pasó con el chiquito, alegando que simplemente se había puesto mal de un pronto a otro.

Sin embargo, la verdad no tardó en salir a la luz, pues en el centro médico comprobaron que el pequeño presentaba múltiples moretones y otro tipo de lesiones, que era compatibles con el síndrome del niño agredido.

Los padres del bebé fueron detenidos poco después por las autoridades. En el caso Icabalceta, este salió de la casa en bicicleta, pero fue detenido por oficiales de la Fuerza Pública en una pulpería.

LEA MÁS: Detienen a mujer que estaba con nieto de 5 años dentro de búnker en La Guácima

Radiografía reveló torturas

La participación de Vargas en el caso se dio poco después de que se confirmara la muerte del bebé. Para aquel entonces Maikel trabajaba en la morgue judicial del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por lo que para él era algo habitual realizar autopsias, pero se encontró con una escena nunca antes vista.

El padrastro del bebé fue señalado como el responsable de quitarle la vida. Foto Archivo. (Archivo/Caso de niño de 2 años que murió a manos de su padrastro en Los Chiles. Foto Archivo.)

“Una vez recogieron el cuerpo y lo llevaron a la morgue judicial, me correspondió a mí hacer la autopsia. Obviamente uno ha visto dentro de la práctica medico-legal muchos casos de síndrome de niño agredido, entonces hay un protocolo para eso, como hacerle una radiografía a todo el cuerpo y revisar bien por fuera todo lo que tenga de lesiones o contusiones, llámese moretes, raspones o contusiones complejas como mordeduras”, explicó.

El médico recordó que en el cuerpo del bebé encontró moretones y varias cicatrices, que parecían ser quemaduras hechas con cigarros, pero explicó que esas cicatrices ya eran viejas, por lo que era difícil saber cómo fueron provocadas.

Lo más duro vino después, cuando realizó la radiografía del cuerpo y encontró una situación que lo dejó asombrado.

“A la hora de hacer la placa, que es de los primero que se hace, el cadáver está completamente cerrado, sin haber hecho la disección todavía, y fue en ese momento que aparecieron dentro del abdomen y pelvis un montón cuerpos radiopacos, no sabíamos qué eran, pero llamaban mucho la atención. Nunca habíamos visto una radiografía como esa”, recordó Vargas.

LEA MÁS: Exseleccionado nacional se habría dejado fichar por uno de los grupos narco más temidos del mundo

Agujas herrumbradas

Al analizar con detenimiento dicha placa, Vargas descubrió que esos “cuerpos radiopacos” realmente se trataban de agujas de metal, que se encontraban dentro del cuerpo del bebé.

Ese hallazgo le causó gran sorpresa, pues al revisar el cuerpo del niño no encontró cicatrices o alguna señala de que le hubiesen introducido esas agujas recientemente, por lo que llegó a la conclusión de que esas agujas llevaban bastante tiempo dentro del bebé y las cicatrices que dejaron eran prácticamente imperceptibles.

Maikel Vargas fue el encargado de realizar la difícil autopsia. Foto Archivo. (Archivo/Caso de niño de 2 años que murió a manos de su padrastro en Los Chiles. Foto Archivo.)

“Comenzamos a hacer la disección y empezamos a hacer fotos y documentos de todo lo que íbamos encontrando. Se encontraron agujas ya viejas, en el sentido de que había cicatrización alrededor de las agujas, fibrosis que llaman, lo cual indicaba que ya tenían, incluso, semanas de haber sido metidas ahí, no sabemos cómo más bien no le provocó una gran infección y no provocó la muerte desde antes”.

Aunque no recuerda con exactitud la cantidad de agujas que encontraron, Vargas dijo que estaba muy seguro de que fueron más de 15.

“Muchas ya estaban medio herrumbradas, medio oxidadas, había unas metidas en el bazo, otras en el hígado, otras ahí flotando en la pared abdominal y dentro del abdomen y pelvis”, destacó.

LEA MÁS: Identifican a pareja asesinada en balacera en bar clandestino: mujer sería víctima colateral

Semanas de dolor

Al conocer lo que había dentro del pobre niño, una de las mayores incógnitas es ¿Cómo pudo soportar tanto tiempo con esas agujas en su interior?

Según el médico, el niño probablemente sufrió muchísimo dolor durante todo ese proceso, pero tuvo la “suerte” de que las agujas no perforaron ningún vaso sanguíneo importante ni tampoco le produjeron una infección, que se podría haber dado si el contenido intestinal hubiera sido perforado.

La madre del menor fue condenada por no intervenir para detener las agresiones. Foto Archivo. (Archivo/Caso de niño de 2 años que murió a manos de su padrastro en Los Chiles. Foto Archivo.)

“Posiblemente estuvo sufriendo durante todo ese tiempo, porque imagínense el dolor de tener esos objetos metidos por varias semanas. Es terrible eso, digamos que eso podría haber sido un contribuyente a la causa de muerte, pero en este caso no había ningún mecanismo que lo indicara, no había signos de infección ni de hemorragias antiguas ahí”.

Brutal golpe apagó su vida

Vargas confirmó que el bebé falleció a raíz de otra circunstancia, igual de triste y desgarradora.

“La causa de muerte no era ni siquiera relacionada con las agujas, se encontró el páncreas partido en dos, obviamente el páncreas alrededor tenía arterias importantes y venas importantes, lo cual produjo un sangrado, entonces el mecanismo de trauma que propusimos era relacionándolo con un morete que tenía en la espalda, como que le hubieran dado un puñetazo o una patada”.

Según el experto, al recibir el violento golpe la columna vertebral habría generado presión sobre el páncreas, lo que habría generado la mencionada lesión y la hemorragia aguda, que terminó cobrando la vida del pequeño.

“También tenía signos de abuso sexual, tenía cicatrices que podrían haber sido mordeduras antiguas, creo que también tenía mordeduras recientes, y tenía un montón de moretes, y después las agujas metidas ahí adentro”.

LEA MÁS: Dolor y furia: familiar de Junieysis Merlo clama justicia tras su muerte y señala al supuesto responsable

Ponerse una coraza

Caso de niño de 2 años que murió a manos de su padrastro en Los Chiles. Foto Archivo. (Archivo/Caso de niño de 2 años que murió a manos de su padrastro en Los Chiles. Foto Archivo.)

Aunque en aquel momento aún no era padre, Vargas recordó que ese caso fue igual de duro para él, pues era algo que nunca había visto antes, pero tal como lo había hecho en otras situaciones se enfocó en su trabajo y en evitar verse afectado por esa atroz escena que encontró.

“En el momento uno tenía que ponerse como una coraza, un caparazón sicológico para que no le afectara. Cuando yo trabajaba ahí tenía que hacer como de que todo era algo científico, para no contamina esa parte sicológica, que igual obviamente le afecta a uno”, agregó.

Según Vargas, lamentablemente los casos de niños agredidos se han vuelto muy usuales, la gran mayoría por golpes o sacudidas con mucha violencia, pero a la fecha es muy difícil encontrar un caso como el de ese pequeño niño vecino de Los Chiles.

Condenados

En cuanto a la madre y el padrastro del bebé asesinado, estos recibieron fueron condenados luego de que todas las agresiones salieron a la luz.

En el caso de la madre, esta fue condenada a 6 años de cárcel tras someterse a un procedimiento abreviado en el que aceptó los cargos que se le atribuían por no haber auxiliado a su propio hijo. Esa condena fue dictada en el 2016.

Para Icabalceta el castigo fue mayor, ya que tras someterse a un procedimiento abreviado recibió una sentencia de 27 años de cárcel, que fue dictada a finales del 2015.