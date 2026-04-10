Detienen a mujer que estaba con nieto de 5 años dentro de búnker en La Guácima

Una mujer fue detenida la mañana de este jueves por las autoridades, como sospechosa de dedicarse a la venta de drogas en un búnker de Alajuela.

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Pero lo más grave e indignante de ese caso es que, al momento de la captura, la mujer se encontraba en ese sitio junto a su nieto de apenas 5 años.

Así lo dio a conocer el Ministerio Público, el cual indicó que los hechos se dieron en horas de la mañana, luego de que agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD) allanaron el mencionado búnker, ubicado en La Guácima de Alajuela.

El niño de 5 años fue entregado al Pani. Foto MP. (Fiscalía/El niño de 5 años fue entregado al Pani. Foto MP.)

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“Durante la diligencia, en un búnker fue ubicado un niño de 5 años, identificado como nieto de la imputada. De inmediato se aseguró a la persona menor de edad y se coordinó lo correspondiente con el PANI”, detalló la Fiscalía.

Según el Ministerio Público, en esos allanamientos también detuvieron a otros dos hombres sospechosos, además, decomisaron dosis de marihuana, pastillas de metanfetamina, crack, cocaína y ₡400 mil en efectivo.

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Los sospechosos se encuentran detenidos a la espera de que se realice la audiencia de solicitud de medidas cautelares.